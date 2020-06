© RIPRODUZIONE RISERVATA

PERUGIA Rifiuti, ciak si parte. La Regione mette mano al piano, il Css da bruciare resta sullo sfondo e l’assessore regionale all’Ambiente Roberto Morroni sgombra il campo dalle polemiche così: «Non abbiamo idee precostituite». In mezzo cinque punti chiave su cui costruire il piano e un’idea chiara: l’Umbria dei campanili, delle discariche e dei cassonetti deve cambiare.«Nulla è deciso. Abbiamo un’idea che inizieremo ad attuare nei prossimi giorni perché vogliamo costruire il piano dei rifiuti su fondamenta solide, non vogliamo un piano valido per 3 o 5 anni, ma serve un piano che possa avere un peso per i prossimi dieci-quindici. Un piano strategico per la nostra regione da gestire nel modo più moderno possibile».«Verrà nominato e insediato un Comitato tecnico scientifico di cui faranno parte il mondo accademico, la nostra struttura e coinvolgeremo anche Auri e Parco 3 A, il tutto per fotografare la situazione attuale».«Attraverso cinque obiettivi chiave che sono: la chiusura del ciclo, l’autosufficienza della regione, la tutela della salute dei cittadini, la salvaguardia dell’ambiente e la gestione economica del ciclo. Con un’ambizione».«Che l’Umbria diventi un regione di riferimento, con una visione strategica, superando il limite principale che ha portato in questi anni all’immobilismo e che ha fatto lievitare la questione rifiuti, in testa il nodo dell’esaurimento delle discariche. Ecco perché vogliamo sviluppare tutto da una base tecnica e scientifica di qualità. Poi sceglieremo lo scenario più coerente col territorio».«A luglio si insedia il Comitato, il cui lavoro arriverà a fine anno. L’obiettivo è di arrivare in assemblea legislativa entro il primo quadrimestre del prossimo anno. I tempi sono maturi affinché l’Umbria abbia un comparto moderno e avanzato».«Non c’è problema. Ci siamo parlati con il presidente Ruggiano, allineeremo i percorsi. L’obiettivo è arrivare a una visione chiara, a linee strategiche chiare per governare al meglio un settore chiave».Questo significa che la partita del Css da bruciare nei cementifici ancora non è proprio iniziata?«La polemica sui cementifici è del tutto fuori luogo e il Css da bruciare in quegli impianti non ha nulla a che vedere con il nuovo piano regionale dei rifiuti. Siamo di fronte a una situazione che va valutata solo in sede tecnica rispetto alla richiesta avanzata da due realtà importanti che fanno i conti con la nuova normativa europea che entrerà in vigore nel 2021 e che metterebbe fuori mercato l’utilizzo del pet-coke. Anche qui ci sono da fare valutazioni solo tecniche. Che ci si trovi di fronte a una modifica dell’Aia o sia necessaria una procedura di Via. In entrambi i casi le strade che porteranno al pronunciamento attiene a valutazioni sull’ambiente: se ci saranno, in base al tipo di combustibile utilizzato, livelli ambientali migliori, anche rispetto alla tutela della salute. Sfido chiunque a dire che abbiamo detto che vogliamo chiudere i ciclo dei rifiuti con il Css. Chi lo sostiene sta facendo un’azione manipolatoria».«L’aver messo i cruscotti di cui parlavo prima, tutela della salute dei cittadini, salvaguardia ambientale e gestione economica del ciclo, va in una direzione chiara. Certo è che il primo passo sarà non portare i nostri rifiuti fuori dall’Umbria. Politicamente sarebbe inaccettabile».«Guardate le classifiche della qualità della vita. L’Umbria non è mai ai primi posti. Se quelle classifiche si allargassero all’Europa, penso ai paesi scandinavi o all’Europa continentale, scalerebbe posizioni chi ha una cultura ambientalista più matura e consapevole che si trova nel pragmatismo dei paesi nordici coniugato anche la salvaguardia della salute dei cittadini. Paesi in cui i rifiuti sono un’opportunità, non un problema. Ecco, quei modelli li guardo con grande attenzione».