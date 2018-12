© RIPRODUZIONE RISERVATA

TERNI «L'amministrazione comunale in maniera chiara e netta, ribadisce la propria posizione contrariarispetto al recupero energetico tramite incenerimento del rifiuto»: è quanto affermano il sindaco di Terni, LeonardoLatini, e l'assessore all'ambiente, Benedetta Salvati, in una nota diffusa a seguito dell'avviso pubblico di Acea, oggi su alcuni quotidiani, per l'estensione delle tipologie di rifiuti non pericolosi da avviare a recupero energetico neltermovalorizzatore di Acea Ambiente di Maratta Bassa. L'azienda, secondo quanto riferisce l'amministrazione, hanello specifico inoltrato una «istanza di Valutazione d'impatto ambientale relativa alla modifica dei codici Cer dei rifiuti gestiti attraverso la quale il termovalorizzatore di Maratta potrebbe, alla fine dell'iter autorizzatorio, mandare adincenerimento rifiuti speciali per un totale di 30 mila tonnellate annue, derivanti dal trattamento meccanico deirifiuti stessi, principalmente costituiti da scarti provenienti dalla raccolta differenziata». «Gli inceneritori utilizzati soloal fine di ricavare profitto economico per i proprietari, con un rilevante impatto ambientale, non sono più compatibili con le esigenze del nostro Comune e con la salute dei nostri cittadini» spiegano sindaco e assessore chiedendo ad Acea di valutare la possibilità di ritirare l'istanza. «In caso contrario - aggiungono - rappresenteremo la nostra posizione contraria nella procedura demandata per legge alla Regione Umbria, perché comunque dovrà essere chiaro che nessuna decisione sull'ambiente e sulla salute dei ternani dovrà e potrà essere presa contro ilvolere dei cittadini. Per quel che riguarda la gestione dei rifiuti, vogliamo essere altrettanto chiari: il nostro programma è il seguente in ordine di priorità: riduzione, riutilizzo,riciclaggio e recupero». «L'amministrazione comunale - concludono sindaco e assessore- si farà dunque portavoce in tutti i tavoli Istituzionali del concetto base secondo il quale l'obiettivo principale diqualsiasi politica in materia deve essere quello di ridurre al minimo le conseguenze negative della produzione e della gestione dei rifiuti per la salute umana e l'ambiente». Intanto sabato alle 16,30 il Comitato No Inceneritori haannunciato un presidio sotto palazzo Spada.