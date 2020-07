Riecco la prelibata sagra della torta a Sant'Egidio

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ufficializzato l’ok alle sagre e feste, chi può si organizza per metterle in campo. L’ordinanza numero 39 firmata nelle scorse ore dalla governatrice Tesei consente, infatti, le sagre per la durata massima di quattro giorni consecutivi. E così una delle feste paesane tra le più amate, quella della torta al testo di Sant’Egidio "cotta sotto la cenere" arrivata alla 45esima edizione, non perde tempo e rimodula la propria offerta a prova di covid: dal 24 al 26 luglio e dal 7 al 9 agosto, in cui riproporre una versione “soft” della tradizionale festa che celebra uno dei piatti tipici regionali.«L'obiettivo dell'associazione sportiva – dicono - è quello dell'associazionismo, dello stare insieme, della convivialità, di riscoprire attraverso il cibo vecchie tradizioni, far convivere varie generazioni attraverso la sagra». Di fronte ad un momento difficile che ha messo in discussione tutto ciò che significa aggregazione sociale, quindi la sagra a Sant’Egidio non si svolgerà nei tempi e nei modi che tutti ormai conoscono. «Da ogni situazione negativa si può trarne una opportunità – concludono - , l’associazione di Sant’Egidio ha pensato a forme diverse per stare insieme, nel rispetto delle regole anti contagio e per la sicurezza di tutti».