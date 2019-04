Riduzione in schiavitù, tratta di essere umani, immigrazione clandestina e sfruttamento della prostituzione: coniugi arrestati dalla polizia a Perugia

PERUGIA - La Polizia di Stato di Perugia ha eseguito la misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di due coniugi nigeriani, indagati per il reato di associazione a delinquere finalizzata ai reati di riduzione in schiavitù e tratta di esseri umani, nonché per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina e sfruttamento della prostituzione, ai danni di giovani donne loro connazionali. Ulteriori dettagli verranno resi noti nel corso della conferenza stampa che si terrà venerdì alle 10 in Questura. © RIPRODUZIONE RISERVATA