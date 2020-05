Ricostruzione, come ripartono i cantieri in Valnerina

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PERUGIA - La madre di tutte le ordinanze, come l’ha definita il commissario straordinario Giovanni Legnini, ha un numero già di per sé evocativo: “Cento – ha spiegato ieri il delegato di Palazzo Chigi – come ad indicare un obiettivo centrato”. L’obiettivo, neanche a dirlo, è quello della semplificazione, un concetto che, accostato alle procedure della ricostruzione, ha avuto finora un significato a dir poco beffardo. Stavolta no, assicura Legnini, queste nuove ordinanze rappresentano una vera “rivoluzione copernicana”, i cui effetti si potranno toccare con mano verso l’estate. In ritardo di quasi quattro anni, quindi, potrebbe ora arrivare l’atteso cambio di passo. Dopo il via libera di Regioni e sindaci, incontrati nei giorni scorsi, ieri Legnini ha firmato le quattro ordinanze decisive, che riguardano ricostruzione e cantieri privati. Restano i nodi per la ricostruzione pubblica. Il concetto di semplificazione parte da un dato: tempi certi per le pratiche e per la concessione del contributo. I cittadini non dovranno attendere più di 70 giorni per i casi più semplici, 130 al massimo per quelli più complessi. Un’autentica svolta, considerando che finora in Umbria – dove tuttavia si sono registrati i tempi di attesa più bassi fra le quattro regioni – si dovevano attendere, in media, 203 giorni. La semplificazione passerà anche per la definizione puntuale dei compiti di ciascun attore: professionisti, comuni, uffici speciali, conferenze di servizio. In caso di inadempimento, attivazione dei poteri sostitutivi da parte del commissario. Aumento delle parcelle per i tecnici abilitati (qualificati come incaricati di pubblico servizio) che dovranno presentare certificazione e asseverazione dei progetti allegati alle domande di contributo. “Lo Stato – dice Legnini, quarto commissario in meno di quattro anni - torna a fare il suo mestiere: non più ingegnere, ma controllore ed erogatore”. I controlli preventivi avverranno a campione (1 domanda su 5 a estrazione) e, comunque, saranno successivi al contributo. Le procedure semplificate si applicheranno a tutti gli interventi fino a 600mila euro (danni lievi), fino a 2 milioni (danni gravi), fino a 7,5 milioni di euro (aggregati volontari o obbligatori).Tra le novità, gli Uffici speciali per la Ricostruzione potranno delegare ai Comuni che ne fanno richiesta, le istruttorie delle pratiche di contributo per la riparazione dei danni agli immobili. Un meccanismo che consentirà agli enti locali di svolgere direttamente questo compito. Finora, sui 138 del cratere, appena 17 ne hanno fatto richiesta, di cui 5 su 15 (un terzo) in Umbria: si tratta di Spoleto, Norcia, Cascia, Preci e Ferentillo. Pubblicata anche l’ordinanza con cui il commissario straordinario definisce un primo elenco di Comuni “maggiormente colpiti” all’interno del cratere. Questa diversificazione, che in Umbria riguarda Norcia, Cascia e Preci, fa sì che in questi territori laricostruzione possa avvenire attraverso i Piani straordinari, dunque “con una serie di deroghe” alla normativa urbanistica ordinaria. I criteri per l’individuazione dei Comuni più colpiti (l’elenco potrà avere delle integrazioni, interessando anche singole zone di un Comune) sono stati: incidenza delle abitazioni inagibili, numero di sfollati, Sae (soluzioni abitative emergenziali), beneficiari di Cas (contributo autonoma sistemazione, intensità macrosismica. Una scrematura che ha consentito di ridurre per ora a 44, su 138, i Comuni che potranno usufruire delle deroghe. “Entro la fine di giugno – è stato spiegato – il Commissario emanerà le linee guida dellaricostruzione nei Comuni maggiormente colpiti, definendo caratteristiche e contenuti dei Piani straordinari diricostruzione”. L’ordinanza Inail, invece, stabilisce un fondo di 20 milioni di euro per la copertura, fino al 100 per cento, delle spese effettuate dalle imprese edili (fino a un massimo di 10mila euro) per adeguare i cantieri alle normative di sicurezza sanitaria anche in ambito di emergenza Covid. Un altro strumento, per consentire a tutti di ripartire subito. Fuori cratere, invece, saranno a disposizione 10 milioni, riservati a coprire fino all’80 per cento delle spese sostenute per adeguare gli altri cantieri.