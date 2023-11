La ricetta di Baldini per affrontare l'Ancona: «Voglia e qualità»

Domenica 5 Novembre 2023, 07:30







PERUGIA - Un vecchio adagio calcistico, poi sconfessato qualche tempo fa dalla schiettezza di Serse Cosmi, è la narrazione di molti allenatori sul fatto di non guardare mai la classifica. In realtà stasera alla fine della partita contro l’Ancona Francesco Baldini un’occhiata alla parte alta la darà di sicuro con alcuni scontri diretti che riguardano da vicino il Grifo. Prima però c’è da vedersela con i marchigiani, avversario da prendere con le molle. A spiegare perché è proprio il coach del Perugia: «Hanno cambiato l’allenatore e sono in un momento positivo giocano a calcio e a me piacciono le squadre di questo tipo, mi aspetto una partita intensa, so che loro ci aspettano e sono carichi: meglio così almeno non ho bisogno di preparare la gara che si prepara da sola».

La ricetta per fare bene è semplice per Baldini. «Una volta pareggiata la loro voglia e la loro intensità mi tengo la nostra qualità, questa non la cambio con nessuno ma deve fare la differenza». Una battuta sulla gara di lunedì scorso vinta contro l’Entella con tanti spunti positivi. «Dopo aver subito il 2-1 tutti pensavano che avremmo fatto maggiore fatica a mantenere il risultato, invece i ragazzi hanno giocato una fase difensiva ordinata e soprattutto equilibrata ma questo è un lavoro svolto da tutta la squadra che ha giocato una grande partita in questo fondamentale», puntualizza il coach del Grifo. Tanti i giovani messi in campo dal tecnico di Massa. «Ho piena fiducia di tutti, si pensi a Giunti che ho fatto entrare a venti minuti dalla fine, in questi casi se ti va bene sei bravo se non funziona ti prendi le critiche ma ne sono al corrente», precisa Baldini.

Sul fronte formazione buone notizie per alcuni ex degenti: «Devo ancora fare delle valutazioni, Seghetti si è allenato ieri e viene da un risentimento dopo la gara con l’Entella, Adamonis dobbiamo vedere e anche Morichelli non è stato bene. Acella rientrerà in gruppo solo da domani, Cudrig ha fatto solo un allenamento completo ma è reduce da un match molto intenso, in ogni caso è a pieno regime».

È proprio Cudrig l’osservato speciale dopo la buona partita con l’Entella. «Ha pagato qualche infortunio all’inizio della stagione, poi ha scontato l’impatto con una realtà diversa da quella che aveva vissuto con la Juve Under-21 23, negli ultimi tempi è apparso in grande crescita e l’ho messo in campo». Da valutare anche la disposizione tattica. «Mi è piaciuto l’ultimo modulo adottato ma dobbiamo anche vedere come gioca l’avversario - prosegue il tecnico - con l’Enella ho fatto in questa maniera pareggiando la disposizione dell’avversario, con l’Ancona dovrò fare altre valutazioni, ho sempre pensato che Santoro, Kouan, Iannoni, Bartolomei e Torrasi siano fondamentali quindi la loro presenza fa sicuramente la differenza».