Vaga per tutta la notte: ritrovata

Scomparsa alle 22 di sera è stata ritrovata dopo una notte di ricerche. All'inizio si è temuto per il peggio, poi il lieto fine. Protagonista della vicenda una donna di 41 anni di Montecchio, frazione di Amelia in provincia di Terni.

L'allarme è scattato alle 22, quando i familiari della quarantunenne hanno chiamato i carabinieri, dal momento che la donna non era ancora rientrata in casa. Si è così messa in moto una ricerca per le campagne di Montecchio che ha impegnato numerose squadre dei vigili del fuoco. Oltre alle unità cinofile sul posto, i vigili del fuoco si sono affidati alla squadra Tas che ha coordinato le ricerche utilizzando cartine e GPS. La donna è stata ritrovata questa mattina alle 6.30 in buone condizioni di salute, ma affidata ugualmente alle cure dei sanitari.



