Ricercato in mezza Italia, la polizia lo trova a spasso in centro storico a Foligno

FOLIGNO – Ricercato in mezza Italia lo trovano a spasso in centro a Foligno. Nei giorni scorsi, i poliziotti della Squadra Mobile e del Commissariato di Foligno, a seguito di attività info-investigative, hanno rintracciato, in centro a Foligno, un albanese 27enne pluripregiudicato per rapina, traffico di stupefacenti e violazione della normativa sul soggiorno nel territorio nazionale. L’uomo era destinatario di un provvedimento di carcerazione emesso dall’autorità giudiziaria perugina con la pena di un anno di reclusione a seguito di condanna per il reingresso clandestino in Italia.Al termine delle attività, l’albanese è stato condotto in carcere a Spoleto. © RIPRODUZIONE RISERVATA