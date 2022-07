Riccardo Scamarcio: relax a Gubbio con la fidanzata tra prelibatezze e passeggiate mano nella mano

GUBBIO - Amano la privacy quando non sono sul set o in tv, però Riccardo Scamarcio e Benedetta Porcaroli fanno coppia fissa e si concedono lunghe passeggiate per i borghi storici. Come hanno fatto in Umbria, girando nel centro storico di Gubbio per poi fare tappa alla Taverna del Lupo dove hanno concesso l'unico scatto con Viviana Mencarelli del Mencarelli Group che ha ospitato i due in una saletta lontana da occhi indiscreti. Il popolare quarantaduenne attore pugliese e la compagna ventiquattrenne si sono goduti le bellezze eugubine raccontando di aver provato stupore nel vedere i monumenti dell'acropoli. Un po' di relax, mano nella mano, tra sorrisi e complicità senza alcun assalto dei fan che hanno rispettato la loro privacy limitandosi a osservarli a distanza, indicandoli e sorridendo al loro passaggio.

Se la sono goduta Gubbio, in tutto lo splendore anche sotto il solleone e cercando un po' di refrigerio senza risparmiarsi le passeggiate tra i vicoli. C'è un'intesa tra i due che non passa inosservata, ricordando del resto come Scamarcio è rimasto talmente folgorato da Benedetta da decidere di voltare pagina troncando la relazione con Angharad Wood che l'ha reso papà di una splendida bambina. Proprio per Benedetta Porcaroli ha voluto il blitz eugubino pieno di passione e divertimento. La storia d’amore tra Riccardo Scamarcio e Benedetta Porcaroli procede a gonfie vele, rivelano gli esperti di gossip. I due non amano troppo i riflettori, ma i paparazzi riescono comunque a immortalarsi spesso e volentieri, come nel caso come a Sanremo quando lui era là per girare il film 2Win, una produzione internazionale sul mondo del rally, e Benedetta gli ha fatto una bella sorpresa.

Senza dirgli nulla, ha approfittato di una pausa tra gli impegni e l’ha raggiunto in Liguria. Riccardo Scamarcio è nel cast di “Alla vita” dove veste i panni di Elio che è un gallerista e improvvisamente deve tornare al suo paese natio per prendere il posto del padre. Qui incontra Esther, alias Lou de Laage, che appartiene a una famiglia ebrea ortodossa, giunta in Italia per la raccolta dei cedri. Fra loro nascerà un sentimento speciale che però dovrà fare i conti con i genitori di lei. Il prossimo autunno l'attore pugliese arriverà nei cinema nei panni di Michelangelo Merisi, pseudonimo di Caravaggio, nel kolossal “L’ombra di Caravaggio” di Michele Placido. Il cast stellare include i divi francesi Isabelle Huppert e Louis Garrel, così come Micaela Ramazzotti e Vinicio Marchioni, e vanta un altissimo budget con maestranze di grande livello, tra cui il regista di backstage Daniele Santonicola. Massimo Boccucci