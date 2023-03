Domenica 12 Marzo 2023, 09:24

AMELIA E45 e raccordo Terni-Orte, torna l'incubo cantieri. Da lunedì chiusi gli svincoli di Montecastrilli e Amelia. Dopo la sospensione dei lavori a ridosso delle feste natalizie, riprendono i lavori di manutenzione programmata avviati da Anas nell'ambito del piano di riqualificazione dell'itinerario E45. A questo proposito, a partire da lunedì 13 marzo, saranno avviati tre cantieri. A Montecastrilli, Amelia e Montone. «Riprendono i lavori sulla Ss 675, ma perché quando mai erano finiti? - non può trattenersi Francesca, avvocata residente a Penna che, andando al lavoro a Terni o a Perugia, quotidianamente è alle prese con restringimenti di corsia, chiusura svincoli, rallentamenti - da Orte ad Amelia già si viaggia su una sola corsia - continua - perché è tutto uno scambio di carreggiata. Più altri lavori dopo Capitone direzione Terni. Ora di nuovo lavori tra Amelia e Narni e di nuovo svincolo chiuso i code chilometriche. Praticamente Orte-Terni un solo ininterrotto cantiere. In attesa sempre dell'intervento epocale... ho perso le parole! E francamente anche le speranze. Se poi ci aggiungiamo i lavori sulla E45... ormai da Penna a Terni è un'ora di macchina, fino a Perugia due». Da programma, il primo sarà a Montecastrilli. Sulla SS3bis Tiberina saranno eseguiti i lavori di risanamento profondo della pavimentazione sulla carreggiata sud in corrispondenza dello svincolo di Montecastrilli (km 10,500). Il transito sarà consentito a doppio senso di marcia in carreggiata opposta, mentre lo svincolo di Montecastrilli sarà chiuso in ingresso per chi viaggia in direzione Orte. In alternativa sarà possibile utilizzare l'ingresso dello svincolo di San Gemini Nord. Il completamento di questa fase è previsto entro il 12 maggio. Il secondo, sempre da lunedì, verrà avviato sulla strada statale 675 Umbro Laziale dove saranno eseguiti i lavori di risanamento profondo della pavimentazione sulla carreggiata nord in corrispondenza dello svincolo di Amelia (km 21,100) che sarà chiuso in ingresso e in uscita per chi viaggia in direzione Terni. In alternativa sarà possibile utilizzare lo svincolo di Montoro. Il completamento di questa fase, fanno sapere da Anas, è previsto entro il 22 aprile. Per entrambi i cantieri, gli interventi prevedono la rimozione totale della vecchia pavimentazione, il miglioramento degli strati di fondazione fino a oltre sessanta centimetri di profondità e la realizzazione di un nuovo piano viabile con asfalto drenante, oltre al rifacimento della segnaletica orizzontale e delle opere idrauliche. Infine, sempre sulla Tiberina, dal 13 al 18 marzo sarà eseguita l'ultima fase dei lavori di sostituzione dello spartitraffico centrale in corrispondenza degli svincoli di Umbertide e Montone-Pietralunga. «La particolarità di questa barriera - spiegano da Anas - alta più di un metro, consiste nella capacità di contenere eventuali urti con uno spostamento molto ridotto, anche in caso di mezzi pesanti e persino nel caso di due urti in rapida successione». Per ricevere informazioni in tempo reale è disponibile il servizio Pronto Anas, raggiungibile chiamando il numero verde gratuito 800.841.148.

Franeesca Tomassini

