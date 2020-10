Riaprono i cancelli del Liberati sabato per Ternana-Potenza (fischio d'inizio ore 15) dopo le nuove indicazioni fissate dal Dpcm. La prevendita inizierà alle ore 15 di oggi, giovedì, I biglietti saranno disponibili online al sito www.vivaticket.com e presso le rivendite ufficiali Vivaticket. I botteghini dello stadio rimarranno chiusi, onde evitare assembramenti. I cancelli dello stadio apriranno alle ore 13 di sabato 17 ottobre.

Saranno aperti i seguenti settori:

DISTINTI A (15 euro intero, 10 euro ridotto, 4 euro Kid)

DISTINTI B (15 euro intero, 10 euro ridotto, 4 euro Kid)

TRIBUNA B CENTRALE (20 euro intero, 15 euro ridotto, 4 euro Kid)

Il biglietto ridotto è per over 65, forze dell’ordine, disabili dall’80% al 99%, ragazzi dagli 11 ai 16 anni non compiuti. Biglietto Kid da 0 a 10 anni.

Per protocollo Covid19 non è consentito l’ingresso gratuito per i bambini da 0 a 5 anni che pertanto dovranno acquistare regolare biglietto di ingresso al costo di 4 euro. All’acquisto del biglietto per la gara in oggetto è obbligatorio scaricare il modulo di autocertificazione da presentare al personale di servizio debitamente compilato e firmato all’ingresso dello stadio Liberati il giorno della gara. Senza tale documento non sarà consentito l’ingresso.

Qui il link dove scaricare il modulo di autocertificazione

La Ternana Calcio invita tutti i tifosi a rispettare le normative vigenti (uso della mascherina e distanziamento) e a sedersi esclusivamente ai posti assegnati dai biglietti senza occupare quelli contrassegnati. I bar dello stadio rimarranno chiusi.

