Oltre al rastrello, decespugliatore e tosa erba, anche la mascherina. In tempi di Covid-19 il kit del volontario si aggiorna. Lo spirito, però, resta sempre lo stesso. Come quello che anima da anni i volontari dell'associazione Myricae che curano il parco di viale Trento di Terni. E così ieri, la festa del lavoro, si è trasformata nella festa della ripartenza. Quella Fase 2 tanto attesa che consentirà, da lunedì 4 maggio, anche la riapertura di alcuni parchi in città, tra cui, appunto, quello di viale Trento. Occhio però alle regole da rispettare per evitare assembramenti che potrebbero favorire possibili situazioni di contagio.

