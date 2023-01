Sabato 7 Gennaio 2023, 09:12

TERNI Da lunedì prossimo riaprono i centri vaccinali della provincia di Terni, compreso quello più grande che si trova in via Bramante. Le feste natalizie e la mancanza di medici vaccinatori a cui era scaduto il contratto il 31 dicembre scorso, in più complice anche le poche persone che si recano ai punti vaccinati, compreso quello presso la sede dell'Uls, avevano indotto il direttore generale Massimo De Fino a chiudere momentaneamente i centri, anche per il costo esorbitante dei medici vaccinatori, infermieri e amministrativi. Tanto per fare un esempio soltanto i medici venivano a costare circa 60 euro all'ora ciascuno. Una spesa esorbitante per le casse dell'Azienda, per poi fare cosa? Stare lì ad aspettare tutto il giorno coloro che vogliono fare la quarta dose o anche la quinta che si contano sulle dita di una sola mano. Adesso che sono risaliti i malati covid si riparte alla grande nei sei distretti dell'Usl (Terni, Narni, Amelia e Orvieto per la provincia di Terni). I distretti sanitari non saranno i soli ad operare sul territorio, è soltanto un'opportunità in più per non abbassare la guardia alle vaccinazioni, dare la possibilità all'utente di poter scegliere le diverse opzioni così di scongiurare il ricorso all' ospedale ad alta specialità come quello del Santa Maria. Non soltanto distretti aperti e funzionanti, la vaccinazione è anche garantita dalla rete degli ambulatori medici e delle farmacie convenzionate da Federfarma che in provincia di Terni sono: Angelici Srl, Bettelli Maurizio Snc, De Bella Marco, Tedeschini Sas, Cascelli Elisabetta, Trippetta Nicole, Bettelli Paolo, Comunale Parrano, Brancali Anna Maria, Conti Valentino, Marcelli Gabriele, Monicchi Stefano, Morgani-Paolo Mariani, Moderna Sforzini Graziella &C.Snc, Rotondi Rita, Betti- Pharmaon Srl e Marchetti Maria Teresa sparse un po' in tutto il territorio.

LE PRENOTAZIONI

Dalla prossima settimana, quindi, riaperte le agende sarà possibile prenotare l'appuntamento, oltre che nelle farmacie e negli studi dei medici curanti, anche in tutti punti vaccinali della Usl Umbria 2, con ampia facoltà di scelta di orario tramite il portale regionale: https://vaccinocovid.regione.umbria.it/. Pertanto l'Uls nel ribadire l'importanza della vaccinazione, che risulta essere lo strumento di protezione più efficace, sicuro ed utile ad evitare forme gravi della malattia, invita la popolazione, in particolare le fasce più esposte e deboli, a prenotare l'appuntamento per ricevere la dose di vaccino contro il covid 19 e le sue varianti. «I vaccini, sia influenzali che per il covid, ci sono per tutti- spiega Fausto Bartolini direttore del dipartimento farmaceutico dell'Usl2 e coordinatore della cabina di regia farmaceutica regionale-finora, però, sono davvero pochi coloro che si sono già vaccinati per la quarta dose ed anche la quinta».