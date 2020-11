TERNI - Il ciclo di incontri in diretta facebook “Restiamo connessi. Il potere delle relazioni” era stato inaugurato da ancescao Umbria sud nel periodo del lockdown e ora propone un’iniziativa dedicata al risparmio.

Venerdì 6 novembre, a partire dalle 15, sulla pagina facebook @AncescaoUmbriaSud, tutti connessi per l’incontro “Risparmio. Come evitare brutte sorprese” promosso insieme a confconsumatori.

All’evento online, moderato da Lorenzo Gianfelice, presidente di ancescao comprensorio Umbria sud e responsabile degli sportelli confconsumatori Terni, prendono parte Mara Colla, presidente nazionale confconsumatori, il vice, Marco Festelli e il legale di confconsumatori Terni, Andrea Camilli.

“Se prima della pandemia dilagava una critica condivisa nei confronti di una società troppo connessa, oggi possiamo affermare che le nuove tecnologie e i diversi mezzi a nostra disposizione hanno contribuito a (con)vivere inq uarantena con risultati inaspettatamente positivi - dice Lorenzo Gianfelice. Grazie agli strumenti per comunicare a distanza moltissime realtà del terzo settore hanno potuto proseguire online, laddove possibile, le iniziative e le attività in programma”. Per informazioni e adesioni 3939890599, ancescaotna@gmail.com.

© RIPRODUZIONE RISERVATA