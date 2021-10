Restano 50 i ricoverati Covid negli ospedali umbri

Martedì 5 Ottobre 2021, 20:53

PERUGIA - È stabile, nelle ultime 24 ore, il numero dei ricoveri per Covid in Umbria: 50, di cui sei nei reparti di terapia intensiva. Il dato conferma una situazione sotto controllo della pandemia ed in particolare dell'ospedalizzazione. I nuovi casi di posititivà accertati sono 31 e i guariti risultano 24. Non si registrano vittime e gli attualmente positivi salgono dai 770 di lunedì a 777. Sono stati analizzati 5.827 test antigenici e 2.134 tamponi molecolari. Il tasso di positività sul totale è pari a 0,38 per cento (0,59 lunedì). È quanto emerge dai dati della Regione aggiornati al 5 ottobre.