Residenti e associazioni in campo per la cura del piccolo borgo di Schifanoia

NARNI - In tanti hanno preso parte alla passeggiata ecologica nel bosco nel tratto che collegaad Itieli di. Una delle tante che negli anni hanno permesso di raccogliere ilasciati da viandanti scellerati e di intervenire dove necessario con la pulizia di arbusti e anche con la segnaletica.L’iniziativa è stata promossa da cittadini volenterosi, con il grande supporto dei presidenti delle due associazioni presenti sul territorio:per l’associazione sportiva 2000 eper il Dominio Collettivo di Schifanoia.“Per 23 anni consecutivi quei percorsi sono stati utilizzati per manifestazioni di mountain bike, a livello regionale, poi le gare sono state sospese. Si spera possano riprendere al più presto - dicono i due presidenti - e comunque l’obiettivo è ridare valore a questi percorsi, anche per il piacere di organizzare passeggiate fra amici, come quella di sabato scorso, che ne consentono il mantenimento e la fruibilità in condizioni dignitose”.Intanto il paese sta usufruendo della creatività contagiosa di, giovane donna creativa, nota nel gruppo facebookper le riproduzione di opere famose insieme alla sua bambina durante il lockdown. Maria Chiara, con l’aiuto degli abitanti del paese e di qualche “ArteFatta”, ha ripulito e restaurato molti angoli del paese.Questa operosità ha colpito una fotografa di Terni, che sabato mattina sarà a Schifanoia per fotografare scorci del paese. Per l'occasione alcune bambine vestiranno i panni di antiche contadinelle e metteranno in risalto arnesi agricoli restaurati e usati come arredo urbano del paese, rendendo vicoli e piazzette ancora più suggestivi.