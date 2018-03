Pd, parla Verini: «Disarmiamoci tutti e la Marini acceleri»

di Federico Fabrizi

PERUGIA - Parla di partito aperto, al congresso delle tessere ribatte con quello delle idee «da fare al più presto» e invia un segnale alla giunta Marini: «sta lavorando bene, ma ora su certe questioni serve ingranare la quinta». Tema: il Pd dal 5 marzo in poi, svolgimento di Walter Verini. Verini è uno dei quattro eletti umbri del Pd nella Caporetto del 4 marzo, in Parlamento dal 2008, uno che considera l’aggettivo veltroniano un titolo e non un’etichetta, ex capogruppo dem nella commissione giustizia di Montecitorio.

Verini, prima una curiosità: lei è quello del sì al dialogo con i 5 Stelle?

«Io ho fatto un ragionamento relativo all’elezione dei presidenti di Camera e Senato, una partita nella quale, a mio avviso, il Pd avrebbe dovuto giocare un ruolo».

E un’alleanza Pd - M5S?

«Ma per carità, non esiste. Ora spetta a chi ha vinto le elezioni indicare una strada. Poi se andranno a sbattere non faremo mancare il nostro apporto al Presidente Mattarella».

Adesso l’Umbria, il 4 marzo è arrivata una batosta storica.

«Ci sono tendenze europee che non possiamo non vedere, per cui dentro una crisi come questa la sinistra fa più fatica a spiegare le proprie risposte rispetto a chi parla alla pancia... al netto di questo c’è un tema Italia e un tema Umbria».

Entriamo nel tema Umbria.

«Una volta il nostro modello - il “socialismo appenninico” - era visto come propulsivo e innovativo, oggi è percepito in modo molto diverso. Mettiamola così: Perugia, Spoleto, Todi, Amelia, Passignano... quasi la metà della popolazione prima del 4 marzo era governata dal centrodestra per motivi oggettivi, esterni all’Umbria, e per motivi soggettivi».

Vediamo quelli soggettivi.

«Il punto è questo: è possibile ridare al nostro sistema, a noi, al Pd, una spinta propulsiva lì dove siamo al vertice delle Regioni? Su questo la discussione è iniziata».

Il sindaco di Narni Francesco De Rebotti in un’intervista al Messaggero ha detto che il Pd deve tornare allo spirito del 2007.

«Sono d’accordo con l’analisi di De Rebotti. Quello del 2007 era il progetto giusto e lo è certamente. Il Pd era proprio quello che avrebbe dovuto mettere insieme culture diverse, non solo Ds e Margherita, ma anche l’area ambientalista, il civismo...».

Dieci anni da buttare allora?

«Il progetto è ancora valido, il problema è che quel progetto fu messo in crisi da subito dalla costituzione materiale del Pd. In tanti votarono alle primarie e vennero nelle sezioni, ma poi spesso si sono sentiti rispondere: “Chi ti manda?”. Ora basta col correntismo organizzato, quello con le truppe schierate per spartirsi cariche e nomine, dai direttori delle Asl a scendere: disarmiamoci tutti».

Così è una bella legnata al partito.

«Io, sinceramente, do un giudizio positivo di chi guida l’Umbria e della giunta regionale, così come è stato davvero importante il lavoro di Bocci al Governo, ed ora c’è bisogno di tutti. Ma la chiave può essere una sola: partito aperto. Io dico: bergoglizzare il Pd e la politica».

Un’impresa.

«Beh se noi in giro per l’Italia siamo percepiti come il partito in cui si litiga per nomine e candidature, è evidente che la gente si domanda il perché di queste liti. Ora serve dare in mano il partito, i circoli in particolare, a chi abbia come unico assillo occuparsi di quel che succede nel suo territorio, nella sua città, ma della vita vera: gli operai, gli imprenditori, chi fa la fila nelle Asl, i giovani senza futuro...».

Una rivoluzione, forse anche un altro modo di ricercare il consenso: non attraverso le nomine dei direttori delle Asl.

«Dal Lingotto del 2007 venne fuori una linea di marcia del Pd: “farsi popolo”, che non vuol dire correre dietro ai sondaggi, ma incontrare le persone, magari prendersi pure qualche vaffa ma provare a dare alle persone una risposta».

Ora gli occhi sono puntati sulla Regione, Verini.

«Io do un giudizio positivo del lavoro e dell’impegno della giunta regionale, tuttavia sento che vanno utilizzati questi due anni per completare certe azioni, ingranando se possibile la quinta marcia su alcune questioni. La ricostruzione è un simbolo, la Regione è impegnata ed ha sempre fatto sentire la propria vicinanza, ora se necessario lavoriamo tutti per modificare qualcosa nel decreto e accelerare. Per Industria 4.0 l’Umbria può fare da Regione pilota: quelli sono posti di lavoro. Poi su alcuni temi occorre ragionare come Italia di mezzo: promozione turistica, Università, aeroporto ad esempio: dobbiamo accelerare con Roma, Marche, Toscana. La piccola Umbria deve essere locomotiva verso il futuro in questo modo».

Senza litigare sui direttori delle Asl, dice lei.

«Non si può litigare su direttori generali delle Asl, la politica deve indicare gli obiettivi, la linea di marcia, poi per le nomine tecniche vanno usati bandi con cui scegliere i migliori, attraverso soggetti terzi che valutino i curricula. Siamo ammaccati, ma abbiamo ancora militanti, amministratori, dirigenti di livello: noi dobbiamo rinnovare il nostro sistema: se non lo facciamo noi, la gente ci prende a pedate».

Verini, pensa ad un congresso regionale subito?

«Un congresso delle idee e con la società sì, un congresso delle tessere no. Un dibattito vero, non nuove conte». La prossima tappa sono le amministrative.

«Ecco, la tappa delle amministrative, specialmente a Terni, Spoleto, Umbertide, è l’occasione per dare un segnale in direzione della società, guardare di più al civismo e non perdersi nelle liti interne. Io dico: se non ora quando? Altrimenti significherebbe non aver capito nulla del 4 marzo e degli anni precedenti».

