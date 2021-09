Remo Anzovino atteso in Umbria: «Troverò ispirazione tra i vigneti di Torgiano per un'esperienza unica»

Sabato 11 Settembre 2021, 19:45

PERUGIA - Domani pomeriggio si concluderà la quinta edizione del festival di arti performative Suoni Controvento, che durante l’estate ha proposto decine di eventi in alcuni dei luoghi naturalistici più suggestivi della regione. Per chiudere in bellezza, lo scenario scelto saranno i vigneti della cantina Terre Margaritelli di Torgiano, mentre le note quelle di Remo Anzovino, con un piano-solo che si preannuncia intriso di magia (inizio alle 18.00; ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria sul sito della manifestazione). Considerato uno dei più originali compositori e pianisti degli ultimi decenni, Anzovino ha ricevuto prestigiosi riconoscimenti per le sue musiche da film (non ultimo il “Nastro D'Argento 2019”, ndr) nonché per brani strumentali che solo su Spotify hanno superato i 10 milioni di streams.

Remo Anzovino, da cosa deriva questa sua passione per esibirsi in luoghi non convenzionali?

Credo di essere stato un pioniere in questo. Ricordo che nel 2011 feci il primo concerto all’alba. Il concetto di suonare in luoghi e orari non abituali è legato alla convinzione che la musica cambia in funzione del luogo. Ieri ero al Teatro romano di Spoleto, qualche settimana fa sulla spiaggia a Rimini… sono certo che a Torgiano in mezzo alle vigne sia ancora diverso. I luoghi non convenzionali permettono di far capire al pubblico che un concerto può essere un’esperienza multisensoriale, è più facile comprendere come l’artista decide di connotare quel dato contesto attraverso la musica.

Ha preparato una scaletta speciale per l’occasione?

Ho pubblicato oltre 300 brani e con un repertorio così vasto scrivo ogni volta la scaletta in base al posto in cui mi esibirò. Sono già a Torgiano e mi sto guardando attorno per capire quale sarà la musica più adatta.

Quindi si approccia alla musica con uno sguardo da regista?

Un musicista del terzo millennio deve essere interdisciplinare. È superata l’idea che possa pensare solo alla musica. Devi studiare il luogo dove stai per esibirti. Del resto come in un film una storia ben girata e recitata può essere solo rovinata dalla musica, se la location di un concerto è una figata devi suonare di conseguenza. A volte alcuni musicisti fanno l’errore di proporre la stessa cosa che avrebbero fatto altrove. Io credo invece che i luoghi siano sacri. Le persone domani verranno a sentirmi anche perché vogliono vivere quel luogo.

Del resto lei stesso ha dichiarato “ho sempre pensato alla musica come a un film”…

La mia è una musica che suggerisce continuamente immagini. Da ragazzo ho fatto tante esperienze in teatro e con il cinema muto, quindi ho sempre montato nella mia mente delle immagini che mi colpivano, senza mai svelare fino in fondo di cosa stavo parlando mentre suonavo. Riguardo le colonne sonore penso che quando il film è bello la storia riesce a tirarmi fuori delle cose. Per comporre serve mestiere, ovvero avere esperienze, ma poi l’artista riesce a far emergere quel qualcosa che lo tocca davvero. I miei dischi sono i miei film, di cui faccio regia, sceneggiatura, direzione della fotografia. C’è da dire che ho sempre immaginato una storia prima di scrivere un disco.

Quali sono le cose che le piace maggiormente raccontare in musica?

Credo che i luoghi più esotici e affascinanti siano i paesaggi interiori, soprattutto dopo l’esperienza della pandemia che stiamo vivendo. Questa musica riesce a portarti all’interno di te, è un passepartout verso l’ignoto che abbiamo dentro. Attraverso essa puoi andare il più lontano possibile, ma restando dentro di te.

A proposito di pandemia, durante questo tour estivo cosa ha notato di diverso rispetto a prima?

Se c’è una cosa che la triste storia del Covid ci ha insegnato è la perdita, ma non solo delle persone care che non ci sono più ma anche delle certezze. Prima era data per scontata la possibilità di andare a teatro o a un concerto, poi tutto è mutato. Ora ascoltare un live significa vivere un’esperienza di cui non si è più certi, quindi noto che il pubblico ha un grado di attenzione diverso. Si è anche capito che nessuno streaming può sostituire il pubblico…

Ovvero?

Prova a suonare pezzi importanti in un teatro vuoto: non sarà mai la stessa cosa senza il feedback del pubblico! Altrimenti non si spiegherebbe perché dai tempi di Plauto c’è questo rito di recarsi tutti insieme in un luogo a fruire dell'arte. L’artista ha l’abilità e il talento di rappresentare i bisogni e le storie degli esseri umani.

Al di là dei concerti, ha in programma un nuovo album di inediti?

Sì, ammetto che ce l’ho nella testa. Del resto Nocturne è uscito quattro anni fa, in un mondo decisamente diverso da quello attuale. Lo considero un disco molto importante, che mi ha proiettato in una dimensione internazionale e da allora ho composto moltissime colonne sonore. Diciamo che ai primi di ottobre inizierò a focalizzare il nuovo album, perché sento un’onda, un bisogno… ho sempre fatto dischi per esprimere qualcosa che avevo da dire. Quello l’avevo scritto con 3 anni di anticipo sul Covid e dicevo “in un mondo ipertrofico dove andiamo troppo veloci dovremmo fermarci a vedere le stelle”. Nel video del brano Galilei vedi che la gente va al contrario; ora il mondo veramente è andato al contrario e da un giorno all’altro si è ribaltato tutto.

Quindi di cosa parlerà questo prossimo album?

Sto cercando di captare di cosa hanno bisogno ora le persone. Pian piano stanno venendo fuori delle risposte, anche facendo i concerti e incontrando il pubblico. Vorrei fare un disco che ci parli di un mondo nuovo.

Pensa a un piano solo o a una formazione diversa?

Io suono il piano in modo estremamente orchestrale. Attraverso i tasti suggerisco gli 88 possibili suoni dell’orchestra, tra archi, percussioni, legni e tutto il resto. Per me il pianoforte è un enorme strumento a percussione, è un fatto meccanico. Per questo amo il piano solo, che è una grande alchimia. Esibirmi con questa formula mi ha fatto capire che dovevo cambiare il suono ad ogni brano, quindi lo studio sullo strumento fatto in questi anni mi ha portato a far sì che dopo un’ora e venti di concerto il pubblico si accorge di non essersi annoiato, proprio perché ha sentito tanti suoni differenti.

Comunque continua a piacerle collaborare con altri artisti?

Certamente, mi piace sempre moltissimo esibirmi in versioni diversificate, con quartetto, con fisarmonica, con violoncello. Il piano solo però è un’esperienza unica, perché quel che accade riguarda solo me e il pubblico. Non interviene nessun altro suono, sono concerti talmente "senza rete" che ogni volta si crea una magia unica.

Eppure tra poco più di una settimana si esibirà con l’Orchestra Sinfonica dell’Accademia Musicale Naonis…

È vero, il 19 settembre al tramonto. Si tratta di un’anteprima nazionale che andrà in scena all’Arena Alpe Adria di Lignano Sabbiadoro. Un progetto unico al mondo, è davvero difficile descrivere l’emozione a parole. Ho composto le colonne sonore dei film La Grande Arte al Cinema, dedicati a grandi personaggi come Vincent Van Gogh, Frida Kahlo o Picasso. Proporremo anche alcune delle musiche scritte per il film Pompei. Tra Eros e Mito diretto da Pappi Corsicato. Si tratta di uno spettacolo multimediale con un orchestra di 40 elementi e un innovativo sistema audio-video che reagisce in tempo reale. Racconterò attraverso il suono le emozioni di queste grandi opere.