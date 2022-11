La Regione Umbria presenta un progetto di bioeconomia circolare alla fiera Ecomondo

PERUGIA - La Regione Umbria presentera martedi 8 novembre alla Fiera di Ecomondo, a Rimini, il proprio stand Umbria: Sustainability Valley. Nell’occasione verra inoltre lanciato «Il manifesto della bioeconomia circolare dall’ Umbria per l’Italia», un’iniziativa realizzata in collaborazione con Novamont e con altri attori della filiera delle bioplastiche, che punta a essere un appello al nuovo Governo perche la bioeconomia circolare diventi concretamente un settore strategico per il Paese.

E alcuni progetti prendono corpo. «La gestione dei rifiuti in chiave sostenibile è necessaria e coerente con gli obiettivi di questo secolo. L'abbandono delle fonti fossili anche in tale settore rappresenta un obiettivo per ridurre la dipendenza energetica del Paese dall'estero e per contenere i costi delle forniture di gas ed energia elettrica a carico delle imprese, cresciuti esponenzialmente negli ultimi mesi a causa della ripresa post-pandemia da Covid, dell'aumento dei costi della CO2 e del conflitto russo-ucraino», così il consigliere regionale della Lega Daniele Carissimi a margine dell'assemblea generale di Confindustria Umbria, con il tema dell'energia al centro del

confronto. «Ho appena depositato una mozione - annuncia Carissimi - affinché il polo chimico ternano-narnese possa

diventare protagonista e attuatore di applicazioni e tecnologie waste-to-chemicals, un'avanguardia che permette di estrarre dai rifiuti una miscela di gas di sintesi composta da elementi tra cui il carbonio, il metanolo e l'idrogeno».