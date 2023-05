Regione Umbria: «Grazie ai volontari della Croce Rossa»

Lunedì 8 Maggio 2023, 17:04







PERUGIA - Un grazie di cuore ai volontari della Croce Rossa. In occasione della Giornata mondiale della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa, che si celebra il giorno 8 maggio, la direzione Salute e Welfare della Regione Umbria ha voluto dire «grazie» a tutti i volontari del comitato regionale Umbria «per il costante supporto svolto a favore del servizio sanitario regionale, per la tutela della salute della popolazione, primi fra tutti il servizio ambulanze, il trasporto sanitario e il primo soccorso».

Inoltre - viene ricordato - in un periodo storico caratterizzato da eventi emergenziali che hanno stravolto la vita di tutti i cittadini, è impossibile dimenticare l'impegno profuso durante la pandemia, per garantire l'assistenza degli ospiti delle strutture sociosanitarie, oltre al supporto alla campagna vaccinale e alla promozione delle norme di prevenzione.

«La collaborazione tra Regione e Croce Rossa sarà sempre un pilastro fondamentale a difesa della popolazione

umbra».