Sanità, l'assessore Luca Coletto: «Abbiamo ottenuto la deroga per il mantenimento di due aziende ospedaliere»

TERNI L'assessore regionale alla Salute, Luca Coletto, in merito alle due aziende ospedaliere di Perugia e Terni, spiega - in un comunicato della Regione - di avere «affermato che in termini di razionalizzazione dei costi un'unica azienda ospedaliera regionale, così come previsto da una specifica legge nazionale, porterebbe dei vantaggi, e in tal ambito potrebbe essere auspicabile. Ma le valutazioni e l'iter sono ben più complesse e articolate». «Ne è dimostrazione - sottolinea - che la stessa Regione e l'Università hanno chiesto e ottenuto, proprio in questi giorni,

una deroga al ministero della Salute per il mantenimento di due distinte aziende ospedaliero-universitarie»

