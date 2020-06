© RIPRODUZIONE RISERVATA

PERUGIA - Caselle da riempire e nomi da scegliere. La Regione ha un robusto pacchetto di nomine da assegnare: Gepafin, Sviluppumbria, Umbria Salute, Umbria Digitale e poi la futura agenzia per la mobilità. In pratica, si disegna un pezzo di potere dell’Umbria di centrodestra.Sviluppumbria pare la partita più semplice da risolvere, anche se non ancora scontata. Fratelli d’Italia ha preso la ricorsa lunga. Il partito della Meloni aveva perso il braccio di ferro sulla presenza in giunta, ma poi ha tenuto il punto guadagnandosi il primo posto nella “lista dei creditori”. Per questo motivo, Franco Zaffini potrebbe ottenere il nome di Michela Sciurpa nel ruolo di amministratore unico dell’agenzia regionale per la competitività. L’imprenditrice perugina subentrerebbe a Marco Giulietti (ad della Isa).Più difficile la partita per Gepafin. La finanziaria di Palazzo Donini avrà un ruolo decisivo nella gestione delle misure post-Covid: la scelta è delicatissima. Il commercialista Carmelo Campagna era stato nominato presidente a giugno dello scorso anno, con Catiuscia Marini dimissionaria, per questo tutto il consiglio aveva ricevuto una fiducia a tempo: in carica solo per un esercizio sociale, fino all’approvazione del bilancio. Ora per quel ruolo potrebbe di profilarsi un derby. Due nomi papabili: il manger Luca Silla e il commercialista perugino Luca Bromuri. Silla, origini perugine anche lui, è un manager di Simest spa, società di servizi finanziari del gruppo Cassa depositi e prestiti. Il nominativo sarebbe gradito all’assessore regionale allo sviluppo economico Michele Fioroni e per ora avrebbe trovato un assenso anche da parte di Andrea Romizi, che può entrare nella partita nei panni di coordinatore regionale di Forza Italia.Le caselle da riempire, però, sono tante. La Lega ha intenzione di stare nel campo e giocarsela fino in fondo. Sanità, digitale e trasporti costituiscono tre snodi chiave. Va scelto, ad esempio, l’amministratore unico di Umbria Salute. Partita apertissima, assicurano dal palazzo, ma un’ipotesi c’è già: Luigi Tardioli, che lavora proprio in quella società ed è un riferimento del Carroccio a Bastia, feudo del capogruppo in Regione della Lega Stefano Pastorelli.Entro giugno va individuato pure l’amministratore unico di Umbria digitale (in uscita c’è l’ex sindaco di Narni Stefano Bigaroni): anche qui tocca a Palazzo Donini, che detiene la maggioranza delle quote, dare le carte. È stato pubblicato un avviso per selezionare le candidature.E poi c’è la questione trasporti. Per la nuova agenzia che dovrà rinascere dalle ceneri di Umbria Mobilità (attualmente guidata da Ferruccio Bufaloni) va individuato un amministratore unico. La poltrona sarà di certo un po’ scomoda, specialmente all’inizio, ma la scrivania molto ampia. Il valzer è appena iniziato e andrà avanti per un mesetto.