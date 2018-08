Regione, pronta una legge umbra “sì-vax”

di Federico Fabrizi

PERUGIA - La Regione è pronta a sfidare il governo con un legge “sì-vax” per mantenere l’obbligo delle vaccinazioni. La governatrice Marini e l’assessore alla Sanità Barberini - entrambi Pd - prepareranno il testo da portare subito in consiglio regionale. «Non scambieremo la salute delle persone per quattro miseri voti di movimenti minoritari, oscurantisti, antiscientifici», ha tuonato ieri la presidente da Facebook.

Va detto che lo scontro politico sui vaccini era già andato in scena nell’assemblea legislativa, lo scorso aprile. I fronti erano proprio quelli in campo ora: Lega e M5S contro resto del mondo. Ad accendere la miccia, una mozione dei due consiglieri Carroccio in Regione, sostenuta anche dal M5S, che chiedeva di far entrare a scuola i bimbi “under 6” non vaccinati. La richiesta aveva fatto seguito ad un blitz a Palazzo Cesaroni di genitori “no-vax”. Mozione respinta e trasformata dopo 20 giorni di trattative in commissione un testo votato all’unanimità dal consiglio regionale che impegnava la giunta a chiedere dettagli sul punto al governo. Nel frattempo le Asl avevano l’indicazione dall’assessore Barberini di massimo rigore: oltre 300 famiglie multate e almeno 400 casi da accertamento. L’effetto è che per i bimbi tra 2 e 7 anni è stata ampiamente superata la soglia di sicurezza del 95 per cento di copertura vaccinale. «I vaccini sono una conquista della ricerca scientifica -rimarca la presidente Marini (foto ndr) - avere le vaccinazioni pubbliche e gratuite garantite dal servizio sanitario è un risultato democratico di uguaglianza di diritti. Vaccinarsi significa proteggere se stessi e la comunità di appartenenza. Tutelare la salute dei bambini e proteggere i bambini immunodepressi è un obbligo delle istituzioni. Noi non arretreremo in questa conquista di civiltà». L’assessore Luca Barberini sottolinea come l’Umbria sia tra le regioni con più alta copertura: «È scellerata la decisione di bloccare l’obbligatorietà vaccinale, noi non resteremo fermi a guardare chi specula sulla salute dei bambini. In Umbria non torneremo indietro e cercheremo soluzioni che tutelino i nostri piccoli e la salute dei bambini. Saremo sempre a favore della scienza e della tutela della salute pubblica». Dal Pd è fuoco di fila. I consiglieri regionali dem Giacomo Leonelli e Carla Casciari ricordano «di aver presentato in tempi non sospetti una proposta di legge regionale proprio per introdurre l’obbligo vaccinale quale requisito per l’ingresso ai servizi per l’infanzia, un provvedimento poi superato dal decreto Lorenzin». Ora la giunta ha intenzione di ripartire proprio da lì.

Lunedì 6 Agosto 2018



