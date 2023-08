Regione, nuovi bandi per selezionare i direttori di Asl e ospedali

PERUGIA - La Giunta regionale cerca nuovi direttori delle aziende sanitarie. La delibera approvata lo scorso 26 luglio contiene una serie di avvisi pubblici per selezionare direttori amministrativi e sanitari delle aziende sanitarie locali. Tecnicamente, il bando fa riferimento «all'inserimento nell'elenco dei soggetti idonei». Per entrambi gli avvisi, l'ultimo giorno utile per la presentazione della domanda è il 15 settembre. Evidentemente Palazzo Donini apre alla possibilità di cambi e inserimenti di nuove figure tra i manager del sistema sanitario, alle prese anche in questo periodo con la rincorsa ai numeri delle liste d'attesa e con la riorganizzazione del sistema. Sul tavolo, tra giunta e consiglio regionale, c'è anche l'approvazione del nuovo piano sociosanitario.