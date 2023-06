Regione: manutenzione e pulizia lungo la ciclabile Spoleto-Assisi

SPOLETO - Sulla pista ciclabile Spoleto-Assisi sono in corso lavori di manutenzione che riguardano in particolare lo sfalcio dell'erba e la rimozione di rami e alberi sporgenti. «Una manutenzione doverosa - rimarca l'assessore regionale Enrico Melasecche - possibile grazie agli accordi raggiunti con l'Agenzia forestale regionale e il Comune di Spoleto per ripristinare la percorribilità in sicurezza del tracciato e ridare il giusto decoro ad un percorso premiato quale più suggestivo e all'avanguardia del panorama nazionale». La situazione era diventata intollerabile a causa della crescita della vegetazione favorita da piogge e aumento delle temperature.

«Dalla Regione - sottolinea Melasecche in una nota di PalazzovDonini - viene ora una risposta seria per coordinare l'impegno di tutti e affrontare con un programma ben definito la manutenzione delle piste ciclabili, poiché anche questa rappresenta un investimento ed è indispensabile per la loro valorizzazione e promozione. A questo scopo ho proposto l'attivazione di uno specifico finanziamento annuale sul bilancio regionale.