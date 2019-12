Regione, la giunta Tesei taglia direttori e dirigenti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PERUGIA - «La delibera approvata dalla Giunta è il primo importante passo verso l'ottimizzazione della macchina amministrativa regionale». E' quanto ha affermato la presidente della Regione, Donatella Tesei, al termine della seduta odierna della Giunta che ha visto l'approvazione del documento sulla governance che riduce, a partire dall'1 gennaio 2020, i direttori dell'ente da 5 (più un direttore generale il cui ruolo era previsto dall'attuale formula, ma non veniva utilizzato) a 4 direttori (o in alternativa a 3 direttori più un direttore generale). «La riforma - ha detto l'assessore al Personale Paola Agabiti Urbani - non solo consentirà una vera e concreta spending review, con un notevole risparmio di risorse, ma permetterà sia una razionalizzazione organizzativa, al fine di rendere più efficiente e rapida l'operato della Regione, sia la valorizzazione del personale interno ed, eventualmente, esterno nel rispetto del principio del merito».Nella successiva delibera di gennaio verrà rivista la pianta organica che attualmente prevede 65 dirigenti e che si fissa come target da raggiungere la riduzione a 40 dirigenti, con la conseguente rimodulazione delle aree di competenza seguendo schemi di assimilabilità e compatibilità tematiche. La Giunta, con il supporto della struttura regionale, valuterà man mano gli effetti della riforma (che si stima porterà un contenimento della spesa di circa 3 milioni di euro annui) al fine, se necessario, di affinarla in corso d'opera.