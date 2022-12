La Regione disegna il piano degli ospedali: 95 posti "accreditabili" nel ternano

PERUGIA - Prevede 3.280 posti letto complessivi, 2.903, pari all'88,5%, pubblici e il resto privati, con un rapporto «sostanzialmente simile a quello esistente», viene sottolineato il nuovo piano di fabbisogni della rete ospedaliera umbra preadottato dalla Giunta regionale. La Regione sottolinea in una nota che i posti letto disponibili per la sanità privata complementare «rimangono invariati» per quel che riguarda i territori del perugino e del folignate, mentre, «applicando i coefficienti della popolazione pesata su base provinciale, si prevedono 95 accreditabili nel ternano.



Il Piano dei fabbisogni sarà ora inviato al Ministero della Salute per l'approvazione cui seguirà l'adozione definitivadella Giunta. Nel piano vengono identificate «per isolamento territoriale e caratteristiche logistiche», due aree disagiate e di confine, Città della Pieve e Norcia, cui si dà risposta grazie alla presenza di ospedali con pronto soccorso h24. Previste anche due sperimentazioni gestionali che riguardano gli ospedali di Umbertide eCastiglione del Lago, entrambi dotati di Pronto soccorso operativi nelle 24 ore ed un nuovo polo ospedaliero su due sedi, Foligno e Spoleto, previsione che dovrà essere oggetto ora di specifica autorizzazione ministeriale