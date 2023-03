Regione, i consiglieri Pd chiedono audizione ai vertici Anas: «Troppi disagi, serve un piano di programmazione»

PERUGIA - «Non basta chiedere ai cittadini umbri di avere pazienza in attesa che si chiudano i cantieri stradali e la E-45 torni finalmente alla normalità. In Umbria occorre un piano di programmazione regionale degli interventi,

che velocizzi e coordini i lavori, risolvendo e prevenendo l'insorgere di ulteriori disagi». E' quanto affermano i

consiglieri regionali del Partito democratico Fabio Paparelli e Michele Bettarelli che annunciano, in proposito, una «richiesta di audizione dei vertici Anas, alla presenza dell'assessore ai trasporti Enrico Melasecche e dei tecnici regionali, in Terza commissione consiliare».

«Da oltre tre anni a questa parte - sottolineano Papareli e Bettarelli in una nota della Regione - non c'è stato un solo

giorno in cui è stato possibile percorrere la E-45, da Città di Castello fino a Terni, senza incorrere in deviazioni e



rallentamenti. Pur ribadendo l'importanza di ammodernare e manutenere questa importante arteria stradale, gli automobilisti e gli autotrasportatori subiscono tutti i giorni disagi continui e ritardi considerevoli nei tempi di percorrenza, in particolare in prossimità dei centri urbani maggiori. Continuiamo a registrare la mancanza di una programmazione regionale e di un coordinamento effettivo, tra Regione e Anas oltre che con i comuni e le province che spesso sommano ulteriori interventi sulla viabilità secondaria».«Più volte - aggiungono i consiglieri del Pd - abbiamo segnalato la necessità di intervenire per risolvere i disagicausati da deviazioni, incolonnamenti ad una sola corsia e cantieri spesso abbandonati. Specie in Alto Tevere, a Città di Castello, Montone, Umbertide, così come nei pressi di Perugia-Ponte Felcino, e poi a Marsciano Collepepe, a Todi, ad Acquasparta, a San Genimi, all'uscita Montecastrilli nuovamente chiusa, fino a Maratta. Lavori e cantieri interminabili lungo il raccordo Terni-Orte e su quello Perugia- Bettolle. A ciò si sommano i problemi sulla statale 75 Flaminia nei pressi di Bastia Umbra, Assisi, Foligno, ripetuti cambi di corsia tra Trevi e Spoleto, solo per citare alcuni esempi».