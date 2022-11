Regione, approvato il Defr, Tesei: «Tassazione invariata e dieci punti chiari per il futuro dell'Umbria»

PERUGIA - Un'Umbria meglio attrezzata rispetto al passato per far fronte alle difficoltà attuali. La giunta regionale ha dato via libera al documento di economia e finanza, con dieci obiettivi: nuove infrastrutture, crescita dell’aeroporto, incremento del turismo, transizione energetica ambientale e digitale, sviluppo dell’agricoltura, sostegno sociale, riorganizzazione della sanità, lavoro e formazione, consolidamento del rilancio delle aziende partecipate regionali. «Si delinea una chiara visione dell’Umbria», spiega la governatrice Tesei. Secondo l'Amministrazione di Palazzo Donini nell'analisi della situazione attuale e prospettica, contenuta nel documento stesso, si evidenzia come «l'Umbria negli ultimi tre anni abbia invertito il trend negativo che aveva caratterizzato gli ultimi 10, raggiungendo risultati anche migliori della media nazionale per quel che riguarda i principali indicatori economici come Pil, valore aggiunto, disoccupazione ed export». Per la Regione l'Umbria quindi si trova ad affrontare «questa nuova difficile congiuntura socio-economica più forte rispetto al passato». E Palazzo Donini specifica che gli obiettivi messi in agenda saranno perseguiti senza alcun incremento della tassazione regionale «ma grazie alle risorse di un bilancio ben gestito, alla nuova programmazione comunitaria e alla messa a terra dei fondi del Pnrr».