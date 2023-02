Regione e Amazon insieme per la formazione delle imprese umbre

PERUGIA - Amazon e Regione insieme per la formazione delle imprese umbre. Si terrà dal 7 al 9 febbraio il prossimo Bootcamp di “Accelera con Amazon”, il corso intensivo gratuito progettato da Polimi - Graduate School of Management e tenuto online da Amazon, in collaborazione la Regione.

Il percorso, della durata di tre giorni, vedrà l'alternarsi di sessioni di formazione, domande e risposte live durante le quali 100 piccole e medie imprese e startup umbre potranno sviluppare e rafforzare le competenze necessarie a vendere online. «I partecipanti - fa sapere la Regione - apprenderanno i vantaggi della costruzione di un marchio online e dello sviluppo di strategie di vendita che li aiutino a distinguersi nel mondo digitale. Sarà proprio Amazon fornirà contenuti educativi su come avviare la propria attività in Amazon.it e, alle aziende che producono o

vendono prodotti Made in Italy, verrà dedicato un webinar su come aderire alla vetrina dedicata.

Il Bootcamp è un'iniziativa che rientra nel più ampio accordo, annunciato a ottobre dello scorso anno, tra Regione Umbria e la piattaforma di commercio online a sostegno delle piccole e medie imprese.