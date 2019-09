Regionali, otto candidati e 19 liste

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PERUGIA - Sono otto i candidati presidente in Umbria che entro la scadenza del mezzogiorno di sabato hanno presentato liste e firme alla Corte d'Appello di Perugia. La somma delle liste collegate arriva quota 19.L'imprenditore di Norcia Vincenzo Bianconi, candidato rossogiallo, è in pista con 5 liste: Pd, M5s, Bianconi per l'Umbria, Europa verde e Sinistra civica Verde.Anche l'ex sindaco di Montefalco Donatella Tesei per il centrodestra si schiera con 5 liste: Lega, Fratelli d'Italia, Forza Italia, Tesei presidente e Umbria civica.Claudio Ricci, civico che 5 anni fa era il candidato del centrodestra ha tre liste di sostegno: Ricci presidente, Italia civica e Proposta Umbria.In corsa anche Emiliano Camuzzi di Potere al popolo con 2 liste; Martina Carletti (Riconquistare l'Italia); Giuseppe Cirillo con "Le Buone maniere"; Antonio Pappalardo e i suoi Gilet arancioni; e Rossano Rubicondi del Partito comunista.