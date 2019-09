Regionali, Di Maio: «Proietti candidata». Ultimatum al Pd

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ASSISI - «Il nome che abbiamo proposto come candidata presidente è l'attuale sindaco di Assisi, Stefania Proietti, una amministratrice locale molto attiva e una docente universitaria molto apprezzata. E ci aspettiamo una risposta, perché non c'è più tempo»: lo scrive Luigi Di Maio in un post sul blog delle Stelle. Dove oggi si svolge la votazione per decidere sul patto civico per l' Umbria. In Umbria c'è un'emergenza. C'è stata una giunta al centro di uno scandalo di corruzione sulla sanità. Che vogliamo fare? Metterci a dire quanto sono cattivi gli altri e quanto siamo bravi noi? Secondo me è il caso di trovare un modo per cui, insieme ad altre forze, diamo la possibilità a qualcuno di esterno ai partiti di cambiare questa regione e certe logiche». Lo scrive ancora in un lungo post sul blog delle stelle Luigi Di Maio. Praticamente un ultimatum al Pd per l'accordo accantonado la candidatura di Andrea Fora.