Referendum sulla Giustizia. Orvieto e l'Orvietano, l'affluenza ai seggi alle 12:00

Bassa, bassissima l'affuenza alle urne nella domenica dell'Election Day che per il comune di Orvieto e i comuni del comprensorio Orvietano vede attive solo le 5 consultazioni referendarie sulla Giustizia.

Nel comune di Orvieto, alle ore 12:00, con tutte le sezioni pervenute, è per il quesito numero 1 di 5,28%, per il quesito numero 2 di 5,28%, per il quesito numero 3 di 5,28%, per il quesito numero 4 di 5,28%, per il quesito numero 5 di 5,27%.

Nel comune di Baschi, alle ore 12:00, con tutte le sezioni pervenute, per tutti i quesiti l'affluenza è di 4,19%.

Nel comune di Montegabbione, alle ore 12:00, con tutte le sezioni pervenute, per tutti i quesiti l'affluenza è di 2,63%.

Nel comune di Parrano, alle ore 12:00, con tutte le sezioni pervenute, per tutti i quesiti l'affluenza è di 4,47%.

Nel comune di Castel Giorgio, alle ore 12:00, con tutte le sezioni pervenute, per tutti i quesiti l'affluenza è di 4,00%.

Nel comune di Montelone d'Orvieto, alle ore 12:00, con tutte le sezioni pervenute, per tutti i quesiti l'affluenza è di 2,75%.

Nel comune di Allerona, alle ore 12:00, con tutte le sezioni pervenute, per tutti i quesiti l'affluenza è di 2,53%.

Nel comune di Castel Viscardo, alle ore 12:00, con tutte le sezioni pervenute, per tutti i quesiti l'affluenza è di 4,48%.

Nel comune di Fabro, alle ore 12:00, con tutte le sezioni pervenute, per i quesiti 1 e 2 l'affluenza è di 3,40%, per i quesiti 3,4,e 5 è di 3,35%.

Nel comune di Ficulle, alle ore 12:00, con tutte le sezioni pervenute, per tutti i quesiti l'affluenza è di 3,37%.

Nel comune di Porano, alle ore 12:00, con tutte le sezioni pervenute, per tutti i quesiti l'affluenza è di 4,12%.

Nel comune di San Venanzo, alle ore 12:00, con tutte le sezioni pervenute, per i quesiti 1,2,4 e 5 l'affluenza è di 4,10%, per il quesito 3 è di 4,16%.

(Ref.N.1) - Incandidabilità

(Ref.N.2) - Limitazione delle misure cautelari

(Ref.N.3) - Separazione delle funz. dei magistrati

(Ref.N.4) - Part.dei membri laici a Cons.Corte Cass.

(Ref.N.5) - Abr.norme per elezioni C.S.M.

Tutti i dati fanno riferimento alle comunicazioni inviate alla Prefettura, non costituiscono dati ufficiali.