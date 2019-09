Referendum oppure cambiamento?

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La domanda corretta, in vista delle elezioni regionali del prossimo 27 ottobre, non è “per chi” voteranno gli umbri, singolo candidato o partito, ma “per cosa” (e dunque con quale spirito). Personalmente, vedo tre possibilità. Un voto motivato dalla polarizzazione che si è creata nella politica italiana (e per riflesso anche in quella locale) intorno al nome di Matteo Salvini. Un voto riferito alla nuova stagione politica che si è aperta dopo la caduta del governo giallo-verde e la nascita del ‘Conte bis’. Un voto che tiene conto soprattutto dei problemi interni dell’Umbria e delle vicende che hanno portato alle dimissioni della giunta guidata da Catiuscia Marini. Si tratta di una distinzione analitica e di comodo, visto che nelle urne le motivazioni s’intrecciano sempre nella testa di chi vota. Ma il prevalere di una o l’altra di queste ragioni potrà influire non poco sul risultato finale. Il primo tipo di voto rischia di somigliare tanto a un referendum: pro o contro Salvini. Quest’ultimo – come si è visto nelle sue sortite di questi giorni in Umbria – richiama un grande consenso. Ma attira anche moltissime antipatie. I referendum sono per definizione incerti. Quando poi si trasformano in un plebiscito pro o contro una persona diventano addirittura imprevedibili nel loro esito. L’investimento propagandistico dello stesso Salvini nelle regionali umbre sta spingendo molto in questa direzione, col pericolo che venga messa in ombra la candidata del centrodestra Donatella Tesei. Che non essendo per formazione e mentalità una leghista avrebbe in realtà la possibilità di interloquire fruttuosamente con quelle fasce d’elettorato che anche nell’area centrista e moderata amano poco o punto il radicalismo politico-verbale del Capitano. Quello referendario è lo scenario che meno conviene al centrodestra locale e più invece al centrosinistra. Partendo quest’ultimo svantaggiato, ha tutto l’interesse a ideologizzare lo scontro sul leader leghista lasciando sullo sfondo i temi che hanno portato al collasso della storica nomenclatura umbra. A destra Salvini chiede un voto per sé. A sinistra si vota per non consegnare l’Umbria a Salvini. L’esito di un simile scontro appare incerto. Il secondo tipo di voto sarebbe invece un giudizio, meno emotivamente condizionato, sui nuovi scenari politici che si sono aperti dopo la crisi istituzionale agostana. Da un assetto tripolare siamo improvvisamente passati ad uno tendenzialmente bipolare. Salvini, abbandonata la sua corsa solitaria, ha ripreso il dialogo con i suoi storici alleati del centrodestra: ha capito che da solo non vincerà mai. A sinistra sembra invece iniziato un processo di convergenza tra Pd e M5S che in prospettiva potrebbe far nascere una nuova sinistra. L’Umbria, suo malgrado, è diventata il laboratorio di questa trasformazione del nostro sistema politico-partitico (mettiamoci dentro anche la nascita del nuovo partito di Renzi, per il momento ancorato al centrosinistra), che ancora non sappiamo cosa produrrà di duraturo ma che è certamente iniziata. Il voto del 27 ottobre sarà il primo test per capire quanto gli elettori democratici e grillini credono nella frettolosa alleanza che ha fatto nascere il governo giallo-rosso e che adesso si vorrebbe trasferire in modo organico anche a livello locale. E per capire quanto gli elettori del centrodestra, specie nella loro componente moderata, si riconoscano ancora in questa storica formula (anche ora che il dominus è diventato Salvini a spese di Berlusconi). Anche in questo caso, difficile prevedere l’esito di un scontro che ha come posta in gioco il futuro della politica nazionale. Il terzo tipo di voto sarebbe quello in senso proprio locale o amministrativo. La candidatura tardiva della Tesei (anche se il suo nome circolava da mesi) e quella a dir poco frettolosa ed eccentrica di Bianconi hanno sinora impedito che si parlasse dell’Umbria e dei suoi problemi. Che però esistono e sono drammaticamente seri, visto il modo con cui questa regione si sta lentamente ‘meridionalizzando’ dal punto di vista dei principali indicatori socio-economici. Non dimentichiamo poi che in Umbria si è arrivati al voto anticipato a seguito dello scandalo che ha coinvolto la sanità regionale e messo pubblicamente a nudo un sistema clientelare antico e consolidato, che non poteva più durare. Il centrodestra fa bene a ricordarlo nella sua propaganda, proponendosi come oggettivo fattore di novità e cambiamento. Il centrosinistra ha tutto l’interesse a farlo dimenticare, spostando la contesa su questioni politiche di rilievo nazionale. Il problema è quale motivazione di voto prevarrà nell’opinione pubblica regionale. L’impressione è che più che le divisioni sul nome di Salvini o le opposte opinioni sul nuovo corso della politica italiana, ciò che potrebbe risultare decisivo alla fine è quel sentimento collettivo che da mesi spinge nel senso di un necessario ricambio al vertice della macchina politico-amministrativa regionale, dopo la lunga egemonia al potere della sinistra e la lenta usura della sua spinta progettuale. La carta del civismo è stata giocata last minute dalla coalizione giallo-rossa con l’idea di far dimenticare le disavventure politico-giudiziarie che hanno travolto la vecchia Giunta e di arginare questo sentimento. Ma è un’operazione che lascia molti dubbi, anche per il modo un po’ rocambolesco con cui è stata messa in piedi: se Bianconi è una novità, venuta fuori dopo una lunga serie di rifiuti e contatti andati a male, non lo è per niente la lista del Pd, dove si sono ripresentati in blocco tutti i protagonisti della vecchia stagione partitica. Dopo quel che è accaduto in Umbria sono in tanti – anche a sinistra – ad essere convinti in cuor loro che un po’ di sana alternanza alla guida della Regione farebbe in realtà bene a tutti: a chi vince (se a vincere sarà il centrodestra) per mettersi alla prova senza più l’alibi dell’eterna e sterile opposizione, come a chi perde (se a perdere sarà il centrosinistra) per avviare un rinnovamento autentico negli uomini e nelle idee. Ma soprattutto farebbe bene alla società regionale, che ha bisogno di rimettersi in moto (anche grazie ad uno scossone politico) e di lasciarsi alle spalle la stagione infelice di un potere locale che come unica preoccupazione, prima del colpo datogli dalla magistratura, aveva ormai solo quello di conservare sé stesso.