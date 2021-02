Recuperato in buone condizioni il terzo cane caduto in un pozzo a Ficulle

Tutto è bene quel che finisce bene, seppur dopo tre ore di difficile lavoro. E' in salvo, e in buone condizioni di salute, il terzo cane da caccia caduto nel pomeriggio di martedì 2 febbraio, insieme ad altri due, in alcuni pozzi artesiani nella zona di Rotanselva, frazione del comune di Ficulle.

Mentre per gli altri due cani era stato relativamente facile il recupero da parte dei Vigili del Fuoco di Orvieto - gli animali sono stati recuperati in buone condizioni, non senza difficoltà data la ristretta circonferenza dei cunicoli in cui erano caduti - per il terzo le cose si sono fatte fin da subito difficili.

APPROFONDIMENTI IL FATTO Ficulle. Corsa contro il tempo per recuperare un cane caduto in un...

Chiamata ad intervenire una squadra del nucleo speciale Lazio dei Vigili del Fuoco chiamata Usar (Urban Search And Rescue), la situazione del terzo cane è sembrata subito complicata poiché caduto in un cunicolo molto stretto. Ma alla fine la professionalità e l'esperienza in questo tipo di situazioni messa in campo dai Vigili del Fuoco ha permesso alla brutta avventura di terminare con un lieto fine, un batticuore, tanta paura, ma comunque a lieto fine.

© RIPRODUZIONE RISERVATA