Mercoledì 18 Ottobre 2023, 07:00

PERUGIA Magari presto farà gol anche il magazziniere, oppure (più verosimilmente) il portiere. E’ una battuta, ma intanto la striscia dei marcatori diversi del Perugia continua e si allunga partita dopo partita. Alessandro Seghetti, che da subentrato ha segnato alla Torres il gol del pareggio con cui i grifoni hanno inchiodato sul pari per la prima volta la capolista, è solo il dodicesimo marcatore stagionale della Baldini-band, definizione più che giustificata. Più di una squadra intera in pratica è già andata a segno e davvero non si può non riconoscere a Baldini la capacità di trovare soluzioni offensive mandando a rete chiunque e da tutte le posizioni per ovviare all’assenza di un bomber.

Se non è un record, poco ci manca, anche al cospetto del Cesena, unica squadra professionistica italiana (Serie A e Serie B comprese, tra i cadetti il Palermo si ferma a 11 marcatori diversi) che vanta lo stesso score del Perugia: 12 marcatori diversi ma su 23 reti realizzate, mentre il Perugia ne vanta 12 sulle 13 reti messe a segno in tutto. L’unico a farne 2 è stato Lisi, poi hanno segnato una volta difensori (Vulikic, Cancellieri, Paz), centrocampisti (Kouan, Santoro, Iannoni, Torrasi, Bartolomei) e attaccanti (con Lisi anche Vazquez, Matos e appunto Seghetti). Con il risultato ripreso contro la Torres il Perugia – per inciso ancora imbattuto al pari dei sardi - ha incrementato anche il dato dei punti in rimonta, ed è un altro record: sono diventati 6, primato del girone consolidato a confermare che il carattere è una delle qualità più evidenti di questa squadra. Che peraltro è in attesa che Vazquez entri nella migliore condizione e continua a cercare e trovare soluzioni per colmare le lacune offensive. Se è vero che la rete dello svantaggio ha dato la scossa, è stato il 4-2-3-1 dell’ultima mezzora con Paz, Ricci e Seghetti a cambiare la partita. Probabilmente il Perugia non se lo può permettere dall’inizio, vista la rosa infarcita di ottimi centrocampisti, che però sono chiamati (Santoro e Kouan in primis) a fare la differenza con maggiore costanza. E’ evidente che la differenza tra un campionato da semplice protagonista e un torneo di vertice, oltre che dal mercato, può arrivare solo dalla soluzione dell’equivoco.

Grifoni in campo alla ripresa in vista della sfida di domenica ad Alessandria (ore 14) contro la Juventus Next Gen, prima di tre partite in otto giorni (la seconda trasferta di fila giovedì a Recanati contro Giovanni Pagliari e Melchiorri e la successiva sfida all’Entella al Curi lunedì 30). Alla ripresa è rimasto fermo Bartolomei per un fastidio mentre ha lavorato in maniera ridotta Iannoni, uscito malconcio contro la Torres per un pestone a una caviglia. Entrambi sembrano recuperabili. Per stamattina è prevista una seduta a porte aperte.

Se è vero che alcuni dei gruppi della Nord hanno annunciato l’intenzione di non seguire il Perugia ad Alessandria per protesta contro le seconde squadre, intanto c’è chi invece prepara la trasferta, come ad esempio il Centro di Coordinamento. I tagliandi per Tribuna Centrale e curva Sud ospiti del Moccagatta potranno essere acquistati esclusivamente nel sito ufficiale al link www.tickets.juventus.com al prezzo di 10 euro (intero) o 5 (donne, Under 20 e Under 60).