Sicurezza strada al primo posto, sempre, ma anche i numeri meritano di essere citati, dal momento che danno comunque la misura di una battaglia che non si vince solo con il giro di vite. Nel solo mese di ottobre i ternani hanno pagato 300 mila euro di multe, il che vuol dire una media di diecimila euro al giorno di contravvenzioni. Una cifra record che non era mai stata raggiunta in passato nel giro di un solo mese. È ottobre l'anno nero dell'automobilista indisciplinato, come si legge dal rapporto elaborato dalla comandante della municipale Gioconda Sassi per aggiornare l'elenco delle contravvenzioni fatte nel 2022 con altre violazioni risalenti agli anni precedenti. Attestare un incasso complessivo per il periodo Ottobre 2022 di 298.333,18 euro come di seguito riportato, specificando che sono state incassate anche sanzioni relative a verbali accertati negli anni 2018-2019 -2020 e 2021, si legge nel documento firmato dalla comandante Sassi. Un cifra che poi viene aggiornata anche al mese successivo, per il report di novembre con il totale che sale a quasi mezzo milione di euro, per la precisione 491 mila euro. Dati che danno l'idea di quanto l'automobilista ternano sia indisciplinato e continui a correre lungo le strade, ma al tempo stesso danno l'idea di quante persone siano state colpite dagli autovelox.

LE RICHIESTE

I ternani indisciplinati al volante pagano e il Comune incassa, ma a rate. Altro fenomeno legato al picco di contravvenzioni infatti è la richiesta di rateizzare gli importi delle sanzioni. Richieste che il più delle volte il Comune autorizza, in particolare a quei soggetti che hanno preso più multe nel giro di pochi giorni. Nella maggior parte dei casi è la violazione del limite l'infrazione commessa e sanzionata quasi sempre con l'autovelox fisso. L'ultimo apparecchio in ordine di tempo ad essere stato installato a Terni è quello lungo la Marattana che ha sollevato tanto polemiche, malgrado il Comune abbia avvertito per tempo della sua entrata in funzione. Sebbene l'attenzione su Maratta non sia mancata le multe continuano a fioccare con un ritmo da record, segno che nemmeno l'effetto deterrente ha funzionato se in tanti hanno sfrecciato oltre i limiti consentiti.

IL PARADOSSO

Il 2022 si è chiuso così con un'impennata di multe, ma è stato anche un anno segnato da numerosi incidenti stradali lungo le vie della città, anche mortali. Necessario dunque garantire più che mai la sicurezza stradale, ma il solo strumento sanzionatorio sembra non bastare a fermare il sangue sull'asfalto, visto che le multe, in generale, continuano a fioccare come non mai.

