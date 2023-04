Venerdì 14 Aprile 2023, 10:33

AVIGLIANO Minacce all'allenatore dell'Asd Real Avigliano. Mister Massimo Carlone lascia la panchina e denuncia un tesserato della società. «Un atto dovuto - spiega lui stesso - alla luce della situazione che si è venuta a creare e che niente ha a che vedere con il campionato o la classifica».

LA RICOSTRUZIONE

Secondo quanto ricostruito dallo stesso Carlone, la sera di venerdì 7 aprile, sul suo cellulare sarebbero arrivati dei messaggi vocali pesantemente minatori. Ad inviarli uno dei tesserati della società. «Mi sono rivolto ai Carabinieri - spiega l'ex allenatore - e sulla base del loro contenuto, mi sono convinto a fare la denuncia». Un epilogo maturato in un clima non sereno a causa del rischio retrocessione che pende sulla squadra, «ma - precisa Carlone - sempre a livello di discussioni che iniziano e finiscono a bordo campo. Quel venerdì in effetti c'è stato un alterco fra me e un tesserato ma per quanto mi riguarda era finita lì. Mai avrei pensato che si sarebbe arrivati a tanto». Perciò le dimissioni. «Sinceramente - commenta il mister - dopo quello che è successo mi sarei aspettato una presa di posizione diversa da parte della società e dei vertici. Così non è stato, ne prendo atto, ma è importante per me far capire che non vado via perchè rischiamo la retrocessione. Siamo una piccola realtà, le cose si sanno subito e va bene, ma vorrei che si sapessero quelle giuste. il sottoscritto, lo dico a chiare lettere, non è scappato. Non posso accettare che le persone pensino che sono andato via perchè eravamo ultimi. Per le responsabilità calcistiche - precisa - avevo già presentato le mie dimissioni a novembre e a febbraio. Ma dalla società mi avevano chiesto di restare per tutto il campionato e io avevo accettato. E l'avrei fatto, fino alla fine». Dal canto suo il club ha diramato un comunicato. «La Real Avigliano prende atto della decisione di mister Massimo Carlone di interrompere il rapporto con la nostra società. Ringraziamo Massimo per questo decennio trascorso insieme, culminato con lo storico salto di categoria in Promozione nella scorsa stagione calcistica. Gli facciamo altresì gli auguri per il prosieguo della sua carriera calcistica. Comunichiamo che la prima squadra è stata affidata a mister Fausto Proietti, già nei quadri societari».

IL SODALIZIO

Il sodalizio calcistico fra Carlone e la società aviglianese inizia nel 2013. Dieci anni di militanza in Prima Categoria, poi, nel 2022 la vittoria del campionato e il passaggio in Promozione. Dove però sono iniziati i problemi. In ventotto partite disputate soltanto dodici i punti raccolti che hanno fatto precipitare la squadra nell'ultima posizione del girone B. «Probabilmente - chiude il mister - non eravamo pronti per questa categoria. I rinforzi arrivati fra dicembre e gennaio non sono bastati nonostante da parte di tutti ci sia stato il massimo impegno perchè la situazione della squadra cambiasse. Ma sono cose di campo che devono rimanere sul campo. Non possono minare la sicurezza di una persona».

