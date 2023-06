Mercoledì 21 Giugno 2023, 07:05

MAGIONE - Ieri intorno alle 13, al momento della chiusura, tre individui a volto scoperto hanno fatto una irruzione nella farmacia di Sant’Arcangelo di Magione per una rapina. Al momento del fatto al banco c’era la titolare Claudia Pimpinelli ed il figlio, con una cliente che è rimasta all’interno a lungo. Appena dato l’allarme, sul posto sono arrivati i carabinieri del 112 della compagnia di Città della Pieve, i vigli urbani e una ambulanza del 118. I militari hanno immediatamente iniziato le indagini partendo dalla descrizione dei rapinatori fatta dai presenti. Ovviamente le indagini riguardano anche l’entità del prelievo dalla cassa e se oltre agli euro siano stati asportati anche farmaci particolari riconducibili a sostanze stupefacenti.

Dopo il colpo i tre sono riusciti a fuggire, sembrerebbe a bordo di un’auto che li attendeva fuori sull’ampio parcheggio di pertinenza della farmacia che costeggia la strada regionale 599, detta viale della Sapienza, un’arteria trafficata che consente i collegamenti tra Chiusi, Castiglion del Lago e i paesi limitrofi, quindi che offre varia vie di fuga. L’impudenza dell’azione svoltasi a volto scoperto palesa la sicurezza di quelli che hanno portato a compimento la rapina, sicuri di non essere riconosciuti in quanto probabilmente arrivati da lontano. Sopra alla farmacia ci sono delle abitazioni, ma sembrerebbe che, data la rapidità dell’azione, nessuno abbia notato nulla di particolare anche perché da quel parcheggio è un continuo fermarsi e ripartire di auto di clienti. In zona però ci sono telecamere che potrebbero essere di aiuto per ricostruire i fatti e visionare i tratti somatici dei malviventi. Sant’Arcangelo è una frazione di 1000 abitanti, evidentemente considerata ricca alla luce dei continui interessi da parte di ladri attratti dai potenziali tesoretti.