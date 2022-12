Rapina tre carabinieri in borghese dopo Ternana-Palermo: In carcere ultras rossoverde Daspo per 5 anni

TERNI - Ha scambiato tre giovani carabinieri liberi dal servizio per tifosi del Palermo e, dopo averli malmenati, ha cercato di rapinarli degli zaini.

Per l’episodio violento, andato in scena l’8 ottobre, al termine della partita Ternana-Palermo, la polizia ha arrestato un tifoso rossoverde. Il giovane, 29 anni, è rinchiuso in una cella del carcere di Sabbione mentre gli investigatori stanno dando la caccia ad altri ragazzi che erano con lui.

La vicenda andò in scena quando i tre carabinieri, dopo aver parcheggiato l’auto, erano stati accerchiati da un gruppo di ultras rossoverdi. Col volto coperto, convinti che quei tre fossero supporter del Palermo, avevano tentato di sottrarre gli zaini. In un caso ci sono riusciti, mentre gli altri due carabinieri in borghese in quando fuori servizio erano riusciti a difendere le proprie borse.

Dopo l’episodio sono scattate le serrate indagini della digos, guidata da Marco Colurci. Anche grazie alla visione delle immagini del sistema di videosorveglianza della città gli investigatori sono riusciti a dare un nome a uno degli autori della rapina.

Le indagini svolte dalla polizia e dirette sin da subito dal sostituto procuratore, Marco Stramaglia, hanno permesso di acquisire elementi probatori per la richiesta di una misura cautelare in carcere che il gip, Barbara Di Giovannantonio ha emesso per tentata rapina e rapina aggravata.

L’arresto è stato eseguito mercoledì da personale della squadra tifoserie della digos e, al termine delle formalità, l’ultras ternano è stato portato in carcere.

Nei suoi confronti il questore, Bruno Failla, ha applicato anche il Daspo per 5 anni, col divieto per il 29enne di accedere a manifestazione sportive fino al 2027.

Ora è caccia agli altri tifosi rossoverdi che erano con lui durante la rapina.