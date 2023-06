Pistola in faccia al cassiere per 400 euro: terrore all'ufficio postale

PERUGIA - Un uomo armato su un’auto scura: questo è quanto hanno visto, terrorizzati, alcuni passanti ieri mattina nella zona di Ospedalicchio proprio all’esterno dell’ufficio postale. Pochi minuti prima si era presentato all’interno delle Poste e puntando quella pistola in faccia al cassiere era riuscito a farsi dare quanto al momento disponibile, e cioè circa 400 euro.

Poi la fuga a tutto gas, per mettere più distanza possibile tra se stesso e i carabinieri di Assisi, diretti dal capitano Vittorio Jervolino, arrivati in pochi istanti e che hanno immediatamente iniziato la caccia al bandito solitario.

Oltre alle testimonianze di chi in quel momento si trovava nell’ufficio postale, i carabinieri hanno anche acquisito i filmati delle telecamere di sicurezza e sono alla ricerca anche di altri elementi per risalire all’identità dell’uomo, che è entrato nell’ufficio postale a volto coperto.

Fortunatamente nessuno è rimasto ferito nel corso della rapina, anche se per chi ha avuto la sfortuna di trovarcisi la paura è stata notevole. Secondo le prime informazioni, non è da escludere che la pistola usata dal rapinatore si di quelle “giocattolo” ma è chiaro come in quegli istanti abbia creato massima apprensione nel personale e negli avventori dell’ufficio postale.