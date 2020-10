TERNI Nel tardo pomeriggio i carabinieri di Terni sono intervenuti in un negozio di telefonia lungo corso Vecchio dove un ragazzo, sorpreso dal titolare nel tentativo di asportare un telefono cellulare, lo ha minacciato con un coltello. I carabinieri hanno immediatamente proceduto a fermare e disarmare il ragazzo che, alla richiesta dei militari ha fornito generalità false, lo hanno quindi condotto in caserma per l’identificazione e per procedere agli atti di rito. Sottoposto ai rilievi fotosegnaletici il ragazzo è risultato essere un 15enne di origini libiche, incensurato, pertanto su disposizione dell’autorità giudiziaria minorile è stato denunciato per rapina e falsa dichiarazione a pubblico ufficiale sulla propria identità. Inoltre, dal momento che non è stato possibile rintracciare alcuna persona esercente la potestà genitoriale il minore è stato affidato ad una comunità minorile.

