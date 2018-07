Rapina lampo, bandito in fuga con 2mila euro. Carabinieri sulle tracce del balordo dopo il colpo a Castel Ritaldi

di Giovanni Camirri

CASTEL RITALDI - Rapina lampo, ieri mattina, in località La Bruna di Castel Ritaldi. Un bandito solitario, a volto parzialmente coperto e brandendo un taglierino, è entrato nella locale filiale di Banca Intesa e s'è fatto consegnare il denaro disponibile. Poi è fuggito allontanandosi a piedi. Scattato l'allarme rapina sono entrati in azione i carabinieri della Compagnia di Spoleto (procede la Stazione di Castel Ritaldi) guidati dal capitano Aniello Falco. Gli investigatori dell'Arma territoriale hanno avviato le procedure di rito, non tralasciando nulla al caso. Tutte le piste investigative vengono battute. Le indagini procedono a ritmo serrato e ulteriori elementi a supporto di quanto già messo a frutto dagli investigatori dell'Arma potrebbero emergere dall'analisi dei filmati raccolti dalle diverse telecamere di sorveglianza, tanto pubbliche quanto private, presenti in zona. Il rapinatore mascherato s'è allontanato a piedi dalla filale bancaria e c'è da capire tanto con quali mezzi ha raggiunto l'istituto di credito quanto come ha organizzato la fuga. Potrebbe trattarsi di un “solitario” o di un soggetto che aveva ad attenderlo un complice con funzioni di palo e guidatore per la fuga. Al momento, va ricordato, si tratta di mere ipotesi che saranno confermate o smentite dalle investigazioni che vengono condotte dai segugi dell'Arma. Ovviamente si sta valutando anche il modus operandi che servirà a capire se si sia o meno in presenza di una firma utile a risalire ad un possibile contesto criminale e quindi ad agevolare la definitiva individuazione del malvivente.

Mercoledì 25 Luglio 2018



