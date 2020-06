Una rapina è stata compiuta nel pomeriggio di oggi presso la filiale del Monte dei Paschi di Siena di via Lungonera Savoia, a Terni. Due persone, a volto coperto e armate di taglierino, intorno alle 16 sono entrate all'interno della banca e, dopo aver chiuso i dipendenti nel bagno, si sono impossessati dei soldi contenuti

nella cassa automatica. I due sono poi fuggiti a piedi per una via laterale. Sull'episodio sono in corso indagini da parte della squadra mobile di Terni. Ultimo aggiornamento: 18:19 © RIPRODUZIONE RISERVATA