Rally senza cronometro. A Parrano l'evento di "Anabasi 300" del Moto Club Umbria

Un week end lungo e dedicato ai motori delle due ruote è quello che si è tenuto da venerdì 25 a domenica 27 febbraio a Parrano che ha ospitato la seconda tappa del “rally senza cronometro” un evento sportivo e turistico inventato sei anni fa dal Moto Club dell’Umbria.

Si tratta di "Anabasi 300" nome che in greco antico significa "esplorare, andare verso l'interno", termine usato quando si sbarca su un'isola sconosciuta. Senofonte decise di chiamare così il suo libro che narrava le peripezie di un'armata di mercenari greci in ritirata dalla Mesopotamia fino al Mar Nero nel IV secolo a.C., da allora questo termine è sinonimo di viaggio difficile e faticoso.

Nelle sue dodici edizioni, le Anàbasi create dal Moto Club Umbria sono diventate un mito a loro volta, e i posti disponibili per le iscrizioni (volutamente autolimitati a 90) vengono spazzati via in pochissimo tempo: nemmeno tre ore per l'edizione 2022. Durante le tre giornate, tre sono stati i tracciati che si sono snodati dal Lago Trasimeno al Monte Peglia passando per Montarale. A Parrano sono giunti 125 motociclisti, provenienti da tutte le regioni italiane e dalla Svizzera, il Belgio e la Germania, accolti dall’amministrazione comunale presso il Forno Medievale.

«Il concetto di base era, ed è, fare un "rally senza cronometro" - spiegano gli organizzatori - eliminando alla radice qualsiasi forma di competizione, rendendo tutti vincitori per aver passato splendide giornate in Umbria. In assoluto è semplice dirlo, un po' meno realizzarlo, figurarsi poi per tanti anni di fila, ma il Moto Club Umbria ha da sempre un enorme patrimonio di esperienza, raccolta vivendo da ogni punto di vista qualsiasi evento in tutta Europa, come piloti, fotografi, giornalisti, direttori di gara, organizzatori».