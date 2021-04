Rallenta in tutto l'Orvietano la morsa del virus. Vaccinazioni e screening procedono, Montegabbione è Covid-free

Scendono in tutto l'Orvietano i numeri del Covid. In tutti i comuni del comprensorio la pandemia può dirsi sotto controllo; non ci sono focolai in atto, e procedono spedite le vaccinazioni nel punto vaccinale di Fontanelle di Bardano. Altrettanto spediti intanto vanno avanti gli screening con test seriologici che ormai in quasi tutti i comuni sono stati eseguiti, ne restano alcuni ma entro fine aprile saranno completati.

APPROFONDIMENTI IL RICORDO Orvieto, intitolare una via o una piazza a Fabrizio Quattrocchi. Lo... TERNI Covid-19, terapie monoclonali al Santa Mariain quattro sono...

La situazione, oggi mercoledì 14 aprile, giorno in cui sono tornati sui banchi di scuola, seppur in presenza al 50%, gli studenti delle superiori, fotografa un territorio che sta lentamente guarendo.

A Orvieto i contagiati dall'inizio della pandemia sono 680, gli attualmente positivi sono 59 di cui 53 cittadini in isolamento contumaciale domiciliare e 6 ricoverati presso i nosocomi umbri con reparti Covid. Durissimo il bilancio dei decessi che ad oggi conta 18 orvietani colpiti a morte dal Coronavirus. La situazione è in lento ma costante miglioramento.

Stessa situazione per tutti gli altri comuni dell'Orvietano. Ad Allerona gli attuali positivi sono 2, entrambi in isolamento casalingo. A Baschi i casi attuali sono 10, con 7 cittadini in isolamento domiciliare, 3 ricoverati di cui due in terapia intensiva. Castel Giorgio conta 5 casi di Covid positivi, tutti in isolamento casalingo. Castel Viscardo ne conta invece 4. Fabro ha 7 attuali positivi di cui 6 in isolamento domiciliare e 1 ricoverato in ospedale. Monteleone ha 3 casi, tutti isolati a casa. Parrano conta 2 cittadini ancora positivi entrambi in isolamento casalingo. Porano di casi ne conta 11, tutti in isolamento contumaciale presso il proprio domicilio. San Venanzo conta ancora 6 casi positivi di cui 5 in isolamento casalingo e 1 ricoverato in ospedale. Infine la buona notizia della settimana arriva da Montegabbione che è tornato Covid-free avendo azzerato i nuovi contagi.

Ultimo aggiornamento: 20:18

© RIPRODUZIONE RISERVATA