di Corso Viola di Campalto

Forse un tentativo di furto andato a male, forse qualcosa di diverso. Certo è che si tratta di un episodio grave, e per ora misterioso, quello accaduto all’assessore regionale Fabio Paparelli la notte tra giovedì e venerdì.

Ieri mattina un inquilino dell’elegante palazzina vicino a piazza Dalmazia, dove il politico vive da anni con la famiglia, ha dato l’allarme. Infatti, qualcuno aveva sradicato la cassetta delle poste del politico e soprattutto erano stati manomessi e tagliati i fili del telefono che si trovano in una centralina al piano terra.

Fabio Paparelli, che sta passando un periodo di vacanza al mare dopo il tour di force elettorale, è tornato subito a Terni per comprendere cosa fosse successo. È andato in questura dove è stato ascoltato dagli uomini della squadra mobile coordinati dal dirigente Davide Caldarozzi. Certo che qualcuno ha puntato l’abitazione di Paparelli e desta preoccupazione che sia portata via anche la posta personale che si trovava all’interno della cassetta asportata.

Gli inquirenti stanno già visionado alcune telecamere poste nelle vicinanze della palazzina per cercare di trovare almeno una traccia dei malviventi. L’ipotesi più accreditata è quella che si tratti di una banda di ladri ben informata che Paparelli si trovasse fuori per un periodo di vacanza e che abbia tagliato i figli del telefono per disattivare l’allarme. Dalle lettere invece i ladri potrebbero risalire ad altre informazioni importanti anche bancarie.

L’assessore ha riferito di non aver mai avuto minacce particolari.

Sabato 7 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 17:58



