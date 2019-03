Ragazzo di 23 anni trovato morto lungo la strada: indagini in corso

PERUGIA - Un ragazzo di 23 anni è stato trovato morto per strada a Trestina, nelle prime ore di domenica mattina. Secondo quanto si apprende, la richiesta di intervento a vigili del fuoco, carabinieri e 118 è arrivata qualche minuto prima delle otto per un giovane a terra lungo una strada non lontano dal Tevere e sotto un ponte.



Immediato l'intervento dei soccorritori, che però non hanno potuto che constatare il decesso del giovane. Il magistrato di turno ha disposto accertamenti, tra cui l'autopsia, per stabilire le cause della morte del ragazzo. I carabinieri stanno svolgendo le indagini del caso.