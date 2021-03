La polizia ha arrestato un trentenne ternano accusato di essere colui che ha ferito, la sera del 6 marzo 2021, un giovae ternano di quasi 24 anni, ferendolo alla mano e a una coscia durate una rissa in centro, vicino a piazza San Francesco.

Secondo la polizia il trentenne aveva già precedenti per reati contro la persona. E' accusato di lesioni personali aggravate ed è stato trovato a casa. Il giovane ferito non è in gravi condizioni

© RIPRODUZIONE RISERVATA