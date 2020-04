TERNI Una ragazzino di 12 anni questa mattina è precipitato da un muretto in via Giannelli che si trova lungo il parco Ciaurro con un un volo di almeno quattro metri. Poi l'allarme dato da un passante e l'arrivo dei soccorsi ostacolato dal cancello di entrata chiuso per l'emergenza Covid. I primi ad intervenire due carabinieri che stavano effettuando dei controlli poco distante ed i vigli del fuoco che hanno aperto il cancello. Il ragazzino è stato portato in ospedale, dove gli sono state riscontrate alcune fratture, ma non sarebbe in pericolo di vita. Ultimo aggiornamento: 11:18 © RIPRODUZIONE RISERVATA